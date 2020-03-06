Новий прем'єр двічі заявив про можливість постачання води в Крим і вже двічі фактично дезавуював власну ж заяву. Ясно одне – нинішній уряд ще не встиг перевезти речі в будинок на Грушевського, а вже намагається демонструвати Росії зговірливість і готовність до компромісів.

Відповідальність за окуповані території завжди лежить на окупанті. Росія може забезпечити Крим прісною водою, але їй шкода грошей, та й навіщо, якщо під рукою є 42-річний нелох, з яким завжди можна домовитися.

Сьогоднішні дії та заяви влади – рубікон. Шлях до прямої капітуляції та малоросійської губернії. Єдина можливість зберегти країну – об'єднатися і протистояти.

Андрій Білецький, лідер "Національного корпусу"