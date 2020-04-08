Есть у украинских политиков такая игра - как обмануть лохов. И команда Зеленского хорошо усвоила эту игру и активно использует так же, как старые политики

Такую тенденцию заметил лидер Общественного Движения "Рідна країна" Николай Томенко, передает Знай.

"История вокруг бюджетного финансирования партии, которое якобы команда Зеленского готова была отдать на охрану здоровья - на борьбу с коронавирусом. Классически напоминает "лоховскую схему" старых политиков, которую они так часто критиковали", - отмечает Томенко.

Итак, по словам политика, сначала команда "Рідної країни" зарегистрировала петицию, чтобы отменить бюджетное финансирование. И тогда новоизбранный президент Зеленский поддержал предложение сократить бюджетное финансирование, правда наполовину. Таким образом удалось сэкономить в бюджетную казну около полумиллиарда ежегодно. А речь идет о 5-летнем пребывании партий в парламенте.

"283 миллиона в бюджете 2020 года на содержание партий таки сохранилось. И вот когда наступил карантин и все начали искать деньги на борьбу с коронавирусом, снова предложили отказаться от финансирования партий", - отмечает Томенко.

Но выяснилось, что по закону можно добровольно отказаться на все 5 лет финансирования, но на такой альтруизм никто не готов.

Однако в законе такого нет, можно только на весь срок пребывания партии в парламенте. Также Томенко выразил надежду на то, что Зеленский сдержит слово и внесет изменения в закон, чтобы направить 283 миллиона в нужнее русло.

Напомним, Томенко раскрыл подлую схему власти с новыми штрафами.

Как сообщала Politeka, Томенко дал Зеленскому серьезный совет ценой в 300 млн: "С радостью поддержат!".

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