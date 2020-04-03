Об этом украинский политик, лидер партии "Родная страна" Николай Томенко Николай Томенко на своей странице в сети Facebook
Далее приводим слова автора без комментариев.
Вот наблюдаю я в социальных сетях за многими нынешними и бывшими должностными лицами последних лет и активистами на грантовые средства, и берет меня такой стыд за них и за нашу страну
Сначала они объявили всех медиков коррупционерами и неадекватами, а сейчас организовывают флешмобы благодарности врачам.
Кошевой сообщил о невосполнимой потере в Квартале 95: "Все произошло очень быстро"
Одесская инфекционка вляпалась в скандал: "вместо масок и ИВЛ по огромной цене скупили..."
Новые правила на карантине, угрозы от Зеленского и атака доллара – главное за ночь
Пациенты, победившие коронавирус, раскрыли ключевые детали болезни: "Ни в коем случае нельзя..."
Ранее радостно ликвидировали санитарно-эпидемиологическую службу в стране, а теперь требуют ее немедленно создать.
Последние годы хотели выбросить в мусор, а потом таки продали все медицинские запасы Госрезерва за границу, а сейчас просят братские страны защитить и спасти нас.
Несколько лет назад объявили систему скорой помощи советским рудиментом, а сегодня требуют поддержать и обеспечить ее должными защитой и зарплатой.
Запланировали закрыть специализированные учреждения здравоохранения, включительно с военными госпиталями, а ныне главные их защитники.
Ввели для реформаторов медицины в Киеве 100-тысячные зарплаты и премии и активно боролись с «взяточниками» в сельских и районных больницах, а теперь агитируют за радикальное повышение оплаты медсестрам и всем врачам в системе здравоохранения.
А вы говорите, Испанский стыд? Вы просто не знаете, что такое украинский стыд в условиях карантина.
Напомним о новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».
Как сообщала Politeka, украинцев отпустят из карантина, общественный транспорт вернут: срочная заявление премьера.
Также Politeka писала, что Зеленский допустил серьезную ошибку в борьбе с эпидемией, раскрыты детали: "Украину ждет..."