Об этом украинский политик, лидер партии "Родная страна" Николай Томенко Николай Томенко на своей странице в сети Facebook

Далее приводим слова автора без комментариев.

Вот наблюдаю я в социальных сетях за многими нынешними и бывшими должностными лицами последних лет и активистами на грантовые средства, и берет меня такой стыд за них и за нашу страну

Сначала они объявили всех медиков коррупционерами и неадекватами, а сейчас организовывают флешмобы благодарности врачам.

Ранее радостно ликвидировали санитарно-эпидемиологическую службу в стране, а теперь требуют ее немедленно создать.

Последние годы хотели выбросить в мусор, а потом таки продали все медицинские запасы Госрезерва за границу, а сейчас просят братские страны защитить и спасти нас.

Несколько лет назад объявили систему скорой помощи советским рудиментом, а сегодня требуют поддержать и обеспечить ее должными защитой и зарплатой.

Запланировали закрыть специализированные учреждения здравоохранения, включительно с военными госпиталями, а ныне главные их защитники.

Ввели для реформаторов медицины в Киеве 100-тысячные зарплаты и премии и активно боролись с «взяточниками» в сельских и районных больницах, а теперь агитируют за радикальное повышение оплаты медсестрам и всем врачам в системе здравоохранения.

А вы говорите, Испанский стыд? Вы просто не знаете, что такое украинский стыд в условиях карантина.

Напомним о новый запрет на карантине: украинцам пригрозили жесткими мерами, «нельзя пользоваться…».

Как сообщала Politeka, украинцев отпустят из карантина, общественный транспорт вернут: срочная заявление премьера.

Также Politeka писала, что Зеленский допустил серьезную ошибку в борьбе с эпидемией, раскрыты детали: "Украину ждет..."