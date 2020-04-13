Власть из-за сокращения расходов на топ-чиновников не заинтересована в продлении карантина

Об этом сообщил политик и лидер партии "Рідна країна" Микола Томенко, пишет Знай.

Далее приводим текст автора без комментариев и каких-либо изменений:

30 марта 2020 года Верховная Рада не поддержала карантинный бюджет от Правительства Шмыгаля и взялась его готовить ко 2 чтению. 14 дней власть во главе с Зеленским делила главную смету страны и 13 апреля его примет или попытается принять парламент. Накануне, Зеленский обнадежил украинский народ: «Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тысяч гривен…Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое».

Здесь хотелось бы написать – бурные аплодисменты! Но прочитаем проект бюджета. Начнем с «революционного затягивания поясов» для бюджетного финансирования власти.

Офис Президента получил на свое безбедное функционирование в 2020 году – 916 млн 169. 2 тыс. грн. В варианте правительственного карантинного бюджета предлагалось сократить до 905 миллионов 183 тысяч. А уже в сегодняшней версии «затягивание пояс» – 912млн 358 тыс. 7 грн. Таким образом, офис Зеленского сократил свое финансирование в карантинный год …на 3 миллиона 810 тысяч 5 грн., то есть на 0,42 процента?!

Офис Генпрокурора имел 7 миллиардов 670 миллионов 648,2 грн. В правительственной версии – 7 554. 407. 3, а уже сегодня – 7 565 712.2. Таким образом, сокращение составляет 104 миллиона 936 тысяч, то есть 1.3 процента?!

Верховная Рада тоже обнаружила «принципиальную позицию», хотя она уже почти второй месяц фактически не функционирует (командировки, конференции, приемы граждан и т. п) и из предусмотренных 2 млрд 37 млн. 360.7 тысяч сократила до 1 989 050.8. То есть на 48 миллионов 309.9 тысяч или на 2.3 процента!

МВД – рекордсмен в «затягивании ремень» от Зеленского: было 92 миллиарда 966.443.8 стало 93 миллиарда 161 миллион 645,2. Таким образом, финансирование выросло на 195 миллионов 210. 4 тысячи?! А что, 17-тысячные штрафы собирать – дело нелегкое!

Одним словом, благодетели вы наши?!Теперь к главному – зарплат высокопоставленных чиновников и их друзей и подруг из наблюдательных советов. Читаем статью 29. «Установить, что в апреле 2020 года и на период до завершения месяца, в котором отменяется карантин, заработная плата начисляется в размере, не превышает 10 размеров минимальной зарплаты…” И тут внимание: то есть «затягивание пояса» от Зеленского продлится исключительно в карантинные месяцы начиная с апреля и возможно в мае – дай Бог, чтобы дольше карантин не продолжался! А мы то думали, что в условиях экономического кризиса в мире и в Украине, министры, депутаты, руководители всяких нафтогазов и укрпошт на эти ничтожные, как бы сказала одна Министр МОН, 47 тысяч гривен будут работать хотя бы до конца 2020 года?!Между прочим, в этой же статье есть такой абзац: “При этом в указанном максимальном размере не учитываются суммы пособия для оздоровления, материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов и оплата ежегодного отпуска»! О запрете премирования я тоже ничего не нашел.

Одним словом, или же они слишком хитрые, или мы слишком доверчивы!

П.С. О том, кому же реально затянули пояса, то есть сократили расходы, в другой статье.

Нагадаємо, Томенко розкрив підлу схему влади з новими штрафами.

Як повідомляла Politeka, Томенко дав Зеленському серйозну пораду ціною в 300 млн: "З радістю підтримають!".

Також Politeka писала, що Томенко різко пройшовся по уряду: «Продали все, а зараз просять про допомогу!»