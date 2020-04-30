Николай Томенко раскритиковал позицию украинской власти в отношении заробитчан
Об этом пишет украинский политик на своей странице в сети Facebook, передает "Знай.uа"
Далее приводим слова автора без комментариев.
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Гениальная по цинизму и конституционному нигилизму правительственная позиция относительно выезда за границу украинцев с целью трудоустройства, исключительно по официальным обращениям Европейских стран.
Если власть наконец начала думать о заробитчанах, то она должна сейчас сделать как минимум два дела:
- не требовать от европейских стран запросов на трудоустройство, а максимально ускорить подписание двусторонних межгосударственных соглашений о правовой и социальной защите украинцев, которые там работают;
- создать действенную государственную программу трудоустройства и налогового и кредитного стимулирования создания рабочих мест в Украине.
И это задача для нашего правительства, а не правительств Европейских стран.
Напомню также, что заробитчане в 2019 году инвестировали в Украину, согласно данным Всемирного банка, почти 16 миллиардов долларов!
И в отличие от Вашего дружественного МВФ, ничего за это не требуют!
А для начала нужно разобраться с заробитчанами во власти, которые цинично и под шумок карантина продолжают для себя и своих бизнес-партнеров «пилить бюджетные средства»!
Информация для чиновников:
Статья 33 Конституции Украины:
«Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места проживания, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом».
П.С. Теперь понятно, почему в Киеве и в социальных сетях появилась реклама «хватит шастать» - это оказалось реальным лозунгом власти в отношении своих граждан.
Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политический путь Гитлера: «Это уже трагедия».
Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.
Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".