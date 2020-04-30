Николай Томенко раскритиковал позицию украинской власти в отношении заробитчан

Об этом пишет украинский политик на своей странице в сети Facebook, передает "Знай.uа"

Далее приводим слова автора без комментариев.

Гениальная по цинизму и конституционному нигилизму правительственная позиция относительно выезда за границу украинцев с целью трудоустройства, исключительно по официальным обращениям Европейских стран.

Если власть наконец начала думать о заробитчанах, то она должна сейчас сделать как минимум два дела:

- не требовать от европейских стран запросов на трудоустройство, а максимально ускорить подписание двусторонних межгосударственных соглашений о правовой и социальной защите украинцев, которые там работают;

- создать действенную государственную программу трудоустройства и налогового и кредитного стимулирования создания рабочих мест в Украине.

И это задача для нашего правительства, а не правительств Европейских стран.

Напомню также, что заробитчане в 2019 году инвестировали в Украину, согласно данным Всемирного банка, почти 16 миллиардов долларов!

И в отличие от Вашего дружественного МВФ, ничего за это не требуют!

А для начала нужно разобраться с заробитчанами во власти, которые цинично и под шумок карантина продолжают для себя и своих бизнес-партнеров «пилить бюджетные средства»!

Информация для чиновников:

Статья 33 Конституции Украины:

«Каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места проживания, право свободно оставлять территорию Украины, за исключением ограничений, которые устанавливаются законом».

П.С. Теперь понятно, почему в Киеве и в социальных сетях появилась реклама «хватит шастать» - это оказалось реальным лозунгом власти в отношении своих граждан.

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политический путь Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".