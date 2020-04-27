Україна не може дозволити собі такі витрати в умовах карантину

Медики виявилися у нерівних умовах, тому "слуги народу" можуть їх фінансово підтримати

Про це заявив політик і лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, передає Знай.

Зокрема, екс-нардеп на офіційному порталі президента зареєстрував петицію, в якій закликає повернутися до перегляду Державного бюджету України.

Крім цього, Микола Томенко закликав істотно скоротити утримання влади в інтересах охорони здоров'я: МВС, Офісу Генерального прокурора, Офісу Президента, Верховної Ради та інших органів державної влади, які фактично не були скорочені при перегляді бюджету, зменшити зарплату чиновникам не тільки на час карантину, а до кінця 2020 року, також припинити бюджетне фінансування українських партій за результатами парламентських виборів.

«Партія «Слуга народу» з 140 мільйонів гривень бюджетного фінансування відмовилася на користь народу від 70 мільйонів, і на цьому спасибі. Але як щодо інших далеко не бідних парламентських і владних «слуг»? В умовах епідемії ми не можемо собі дозволити утримувати партії мільйонерів Порошенка, Медведчука, Тимошенко і Вакарчука, нам потрібно рятувати українців. Якщо їм добровільно важко розпрощатися з бюджетними грошима, ми своїми голосами петицію можемо їм у цьому допомогти», - заявляв раніше лідер партії "Рідна країна".

У тексті петиції йдеться, що після перегляду бюджету медпрацівники опинилися в нерівних умовах, а рівень заробітної плати та кількість коштів, виділених для закладів охорони здоров'я, що максимально впливають на якість лікування пацієнтів. Тому, ця петиція зачіпає не тільки медпрацівників, а й пацієнтів.

«Бідна медицина – хвора Україна! Після розподілу коштів для боротьби з COVID-19 склалася невтішна тенденція, коли лікарів, а відповідно і їх пацієнтів, поділили на 4 сорти: ті, що працюють з пацієнтами, хворими на коронавірус; ті, хто працюють з пацієнтами з підозрою на коронавірус; ті, які працюють в умовах карантину, але не працюють безпосередньо з пацієнтами з підозрою на коронавірус - їх зарплати залишаються без змін, а також медпрацівники майже 1000 лікарень, які не отримали належного фінансування. Їх зарплати зменшаться. Також левову частку фінансування переклали на місцеві бюджети, які не можуть в нинішніх умовах містити установи охорони здоров'я. Державна влада повинна гарантувати зарплати медпрацівникам і збереження фінансування всім установам охорони здоров'я», - впевнено резюмував політик Микола Томенко.

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Як повідомляла Politeka, Томенко жорстко розніс влади за реалізацію карантину.

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