Карантин через китайський вірус продовжили до 11 травня, оскільки пік захворювання очікується на початку місяця

Це – вже четверта «посунення» термінів, і за попередні помилки в прогнозах так ніхто і не відповів: ні Міністерство охорони здоров'я, ні Академія медичних наук, ні інші спеціалізовані структури.

Про це в ефірі Politeka Оnline розповів лідер партії «Рідна країна» Микола Томенко. Щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця.

Орієнтуючись на прогнози цих структур, Кабінет міністрів розробляє поетапний план виходу карантину, і коли дати зсуваються, це спричиняє необхідність знову все переглядати, посувати, перепланувати.

«Виникає питання: навіщо ми фінансуємо структури, які не можуть дати правильний прогноз? Я захищаю уряд в даному випадку. Ви в уряді сидите, вам принесли прогноз. Ви готуєте варіант виходу з карантину, і тут вам кажуть: ой ні, пік ми ще не пройшли. І так постійно», – зазначає гість студії.

За словами політика, сьогодні уряд і влада мислять виключно адміністративно-силовими категоріями:

«У мене складається враження, що МВС і правоохоронні структури нав'язали свої правила гри. Ці правила гри стосуються: найбільші штрафи, найбільші заборони, жорсткий контроль, силові варіанти і так далі. Умовно кажучи, соціальна й економічна складова, ніхто про неї не дбає і не думає. І це найбільша проблема».

Томенко нагадав, що зараз у бік киян несеться багато критики через те, що на дорогах зросла кількість автомобілів. Однак, цікавиться він, а як людям виживати? На свій страх і ризик вони шукають варіанти заробітку на карантині, щоб прогодувати сім'ї.

Як показала ситуація, на даний момент у столиці вільно працюють «Епіцентр», «Макдональдс», ломбарди. Усе тому, впевнений Томенко, що інтереси цих гігантів лобіювали.

«У мене запитання: чому ломбардам можна, тому що друзі у владі, а перукарням ні?Чи продаж квітів, якщо я дотримуюся правил, передаю вам через віконце ці квіти? Друге питання: «Макдональдс» каву продає, а я не можу каву продати. Як по мені – абсолютно непродумана система заборон», – обурюється гість ефіру.

Нагадаємо, Микола Томенко розповів про цинічний провал влади на карантині.

Як повідомляла Politeka, Томенко жорстко розніс владу за реалізацію карантину.

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