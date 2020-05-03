Украинское телевидение находится под контролем политиков и олигархов

Об этом заявил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее приводим слова автора без комментариев и каких-либо поправок:

По случаю Всемирного Дня свободы прессы.

Для иностранца или далекого от политики человека, который включает наши каналы, создастся впечатление полной и неограниченной свободы слова в Украине. Не меньше 10, только информационных каналов, куча экспертов и политиков во время ток-шоу и прочие атрибуты медиа-демократии.

Но если внимательно проанализировать, то увидишь одних и тех же политиков или экспертов на каналах, одни и те же месседжи, призывы к совместным политическим друзьям и врагам.

Политико-олигархическая телевизионная жизнь в нашем государстве выглядит так:

Каналы Казака-Медведчука (112, Ньюзван, ЗИК) - пропагандируют Русский мир, Путина, кума и куму Путина и приглашают всех, кто соответственно, никогда не критикует кума и куму Путина;

Каналы Порошенко и К.(Прямой, 5 и примкнувший к ним, Эспрессо)- пропагандируют Украинский мир, Порошенко и его друзей и приглашают всех, кто критикует нынешнюю власть и хвалит счастливую жизнь за Порошенко;

Каналы Ахметова (Украина, Украина-24) - пропагандируют Ахметова и всех действующих Президентов Украины и приглашают всех дорогих друзей Ахметова и тех, кто защищает его бизнес или финансируется им;

Каналы Левочкина-Фирташа ("Интер" и медиа-группа) - пропагандируют Советский мир и политических союзников Бойко-Левочкина-Фирташа и приглашают всех, кто поддерживает их финансово-политическую группу или финансируется ими;

Каналы Коломойского (1+1 и медиа-группа) - пропагандируют украинский и турецкий миры, поддерживают или воюют с властью и политиками, которых поддерживает или критикует Коломойский и приглашают всех, кого скажет команда Коломойского;

Каналы Пинчука (ICTV, Новый, СТБ) - пропагандируют украинский и русскоязычный миры, поддерживают всех действующих Президентов и новых политиков, которые прошли обучение в школах Пинчука-Сороса…

И вот вопрос:

Что смотреть простому украинцу, чтобы узнать о настоящей жизни в родной неньке-Украине?!

С праздником свободы прессы Вас!

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политический путь Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".