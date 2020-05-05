Народные депутаты не планировали отказываться от финансирования из государственного бюджета

Об этом рассказал политик и лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее приводим текст автора без комментариев и поправок:

Продолжается политическая пиар-истерия на тему:

«Как я, моя жена и мои однопартийцы-депутаты спасают простой народ от вируса». Здесь и телевизионная реклама и реклама в социальных сетях и даже на биг-мордах.

А что в реальной жизни: парламентские партии и их вожди быстренько и тихонько забрали свое бюджетное финансирование за 2 квартал. То есть, за карантинные апрель и на май!

Партия Зеленского - 35.14 миллионов, партия Медведчука-Бойко - 10,63 млн., партия Порошенко - 10.4; партия Вакарчука - 8.29; партия Тимошенко - 6.67!

А что же они на эти деньги будут делать? Правильно - разместят рекламу о том, какие они хорошие и страшно близки к народу.

Партия Медведчука-Бойко наверняка поздравит нас с Днем Победы за наши же деньги, остальные - расскажут о свой патриотизм и меценатство за бюджетные средства.

О том, что для героической борьбы с коронавирусом они пожертвовали пару процентов из своего финансирования противно даже вспоминать:

Офис Президента пожертвовал из своих 916, 169 аж 38 миллионов, то есть аж 4,2 процента;

Верховная Рада пожертвовала из 2 миллиардов 37, 360 миллионов аж 48 миллионов, то есть 2,3 процента…

А МВД увеличили до рекордных 93.161.654.2 миллиардов?!

О том, что ВСЕ партии в парламенте возглавляют как не долларовые, то гривневые миллиардеры или единичные бедняки - долларовые миллионеры, просто промолчим!

П.С. Должен отметить, что партия Слуга народа под нашим давлением отказалась от 70 миллионов бюджетных средств, но уже с июля и до конца 2020 года!

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политический путь Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".