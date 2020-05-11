Власть абсолютно не заботится о простых людях, "ослабляя" меры карантина

Подобное мнение озвучил политик и лидер парти "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее приводим текст политика без комментариев и каких-либо поправок:

Сегодня начинает действовать постановление Правительства об ослаблении условий карантина в Украине.

Среди разрешенных сфер деятельности: летние площадки для ресторанов и баров, салоны красоты, кино и видеосъемки, репетиции в цирках, театрах, концертных организациях…

Складывается впечатление, что чиновники и местная власть максимально позаботились о себе и своих друзьях – владельцев ресторанов, представителей шоу-бизнеса и т. д.…

Что же для народа – парки, скверы, лесопарки при условии перемещения группами не более чем 2 лица (кроме сопровождения детей). Напомню, что репетиции и съемки, скажем, «Вечернего квартала» разрешается до 50 человек.

Итак, если у вас нет собственного авто – вы обречены остаться и дальше без работы или можете двигаться на работу на такси.

Ведь сохраняется запрет на весь общественный транспорт без спецпропусков!

Вот и складывается впечатление, что львиная часть разрешений для богатых, а бедным – карантин.

П.С. Напомню также вопросы от народа к МВД по 93 миллиарда: а что там с «героическими» парадными автоколоннами детей бывших полицаев, руководителей тюрем, белобилетников Советской армии, а теперь миллиардеров, депутатов и владельцев СМИ?

Против них открыли уголовные дела? Потому перемещались они нагло и в прямом эфире в количестве более чем 2 человека!

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политический путь Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".