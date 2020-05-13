Мэр Киева Виталий Кличко даже в условиях карантина ведет собственную избирательную кампанию

Об этом рассказал политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, передает Знай.

Далее приводим текст автора без каких-либо поправок или комментариев:

В Киеве продолжается предвыборно-рекламная кампания пропаганды Кличко и К., самоизоляции и необходимости пребывания дома.

Вот видим, что городской голова Киева даже футболки со своим изображением выпустил, надел на медиков и разместил такие собственные своеобразные биг-морды! Хотя лучше бы он на эти деньги защитные костюмы для врачей купил!

Но я о другом. На фоне нагнетания страха относительно вируса от местной власти (как трагикомедию воспринимаю поддержку позиции Кличко Черкасского городского главы о анархических карантинных действиях) в городе начались плановые отключения горячей воды. По меньшей мере у нас на Оболони, Виноградаре… Я так понимаю, что это средство убеждения киевлян не шастать или типичное "эффективное управление" от Кличко?!

План работы общественного транспорта в условиях ослабления условий карантина власть конечно не предложила, однако продолжается кампания неадекватного, чтобы не сказать глупого пиара. Теперь городская власть хочет построить 12 метровый фонтан-памятник Архистратигу Михаилу на Владимирской горке, а еще самый длинный и самый высокий флаг и очередной мост для прогулок и туристов… Одним словом, проект КИЕВ для туристов продолжается!

А Вы не пробовали за 6 лет хотя д одну станцию метро построить, один современный мост, паркинги, не частные, а коммунальные школы и детсады…?