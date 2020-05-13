Мэр Киева Виталий Кличко даже в условиях карантина ведет собственную избирательную кампанию
Об этом рассказал политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, передает Знай.
Далее приводим текст автора без каких-либо поправок или комментариев:
В Киеве продолжается предвыборно-рекламная кампания пропаганды Кличко и К., самоизоляции и необходимости пребывания дома.
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Вот видим, что городской голова Киева даже футболки со своим изображением выпустил, надел на медиков и разместил такие собственные своеобразные биг-морды! Хотя лучше бы он на эти деньги защитные костюмы для врачей купил!
Но я о другом. На фоне нагнетания страха относительно вируса от местной власти (как трагикомедию воспринимаю поддержку позиции Кличко Черкасского городского главы о анархических карантинных действиях) в городе начались плановые отключения горячей воды. По меньшей мере у нас на Оболони, Виноградаре… Я так понимаю, что это средство убеждения киевлян не шастать или типичное "эффективное управление" от Кличко?!
План работы общественного транспорта в условиях ослабления условий карантина власть конечно не предложила, однако продолжается кампания неадекватного, чтобы не сказать глупого пиара. Теперь городская власть хочет построить 12 метровый фонтан-памятник Архистратигу Михаилу на Владимирской горке, а еще самый длинный и самый высокий флаг и очередной мост для прогулок и туристов… Одним словом, проект КИЕВ для туристов продолжается!
А Вы не пробовали за 6 лет хотя д одну станцию метро построить, один современный мост, паркинги, не частные, а коммунальные школы и детсады…?
Потому что в Киеве, как не парадоксально, живут еще и киевляне!
Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политическом пути Гитлера: «Это уже трагедия».
Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.
Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".