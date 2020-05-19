Законопроект Владимира Зеленского о легализации двойного гражданства вызывает массу вопросов

Об этом заявил политик и лидер политической партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее приводим текст автора без каких-либо изменений и комментариев:

19 мая Верховная Рада рассматривает инициативу Владимира Зеленского о фактическом введении в Украине двойного гражданства.

Механизм упрощенного получения гражданства такой:

Офис Президента определяет перечень иностранцев, которые имеют выдающиеся заслуги или принятие которых в гражданство представляет государственный интерес для Украины;

Эти нужные для команды Президента лица, подают декларацию вместо настоящего обязательства прекратить иностранное гражданство;

и присягу, которая ни к чему не обязывает, а лишь удостоверяет, что "иностранец в правовых отношениях с Украиной признает себя гражданином Украины"?!

Данный законопроект от Зеленского прямо противоречит Конституции, поскольку статья 4 определяет, что в Украине существует единое гражданство. А Законом можно определять лишь приобретения и прекращения гражданства, а не двойного (множественного) гражданства.

Замечу также, специально для выпускников Трускавецкой школы конституционного права, что статья 4 Раздела 1 Конституции можно изменить только после утверждения народом на Всеукраинском референдуме (смотри статью 156)!

Итак, данная инициатива неконституционна Зеленского даст возможность легализовать "нужных и важных людей" через получение временного второго гражданства Украины для скажем игорного бизнеса, чем уже занимается такой себе Баум, лоббируя через офис Президента российскую модель игорной индустрии в Украине.

Или завезти для освоения нашего рынка земли финансово состоятельных граждан из условного Китая или Заблуждение…

И конечно назначать советниками, помощниками, членами наблюдательных советов или министрами… граждан других государств, которые временно, для заработка, радостно прилучаться к властной команды Зеленского, которая уже полностью исчерпала свой кадровый потенциал структур братского шоу-бизнеса.

Реальные угрозы получения украинского гражданства со стороны государства-агрессора или временно оккупированных территорий молчу, ибо это очевидные вещи.

Относительно защиты национальных интересов и украинского мира ни одного слова или требования. Чтобы получить гражданство Украины от нынешней власти, не надо демонстрировать хотя бы элементарные знания украинской истории, языка или Конституции, как это делается в большинстве стран мира!

П.С. Единственная хорошая новость относительно этого законопроекта.

Заключение научно-экспертного управления ВР камня на камне не оставляет от неконституционной и антигосударственной идеи ЗЕ-команды и предлагает вернуть законопроект Президенту на доработку.

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политическом пути Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".