Украину накрыла "спецоперация двойных агентов" под руководством команды Владимира Зеленского

Об этом заявил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее приводим текст автора без комментариев и поправок:

Вот наконец становится понятной якобы антинародная и антиукраинская деятельность ЗЕ-команды.

Это просто продолжается гениально разработанная спецоперация "двойных агентов" нынешней власти.

Если Они пропагандируют политику Путина, то Они - не враги Украины, они - агенты на спецзадании СБУ.

Если Они ненавидят наш язык и традиции, Они - не украиножоры, Они таким образом выявляют настоящих украиноненавистников.

Если Они пропагандируют всяких Кобзонов и Поклонских, то это - не пиар украинофобов, а мудрая и спланированная операция, которую в свое время проводил еще "Вечерний квартал" во главе с Зеленским.

Если Они рекламируют террористов, то это - настолько законсервированная и хитросделанная схема борьбы за соборное государство, которую рядовые украинцы просто не способны постичь...

Поэтому молчите, если не понимаете и ждите, когда Зеленский на пресс-конференции огласит весь список двойных агентов и присвоит им звание Героя Украины с вручением ордена "золотая ЗВЕЗДА" за совершение выдающегося героического поступка!

П.С. Теперь Вам понятно, почему чиновники, правоохранители, шоу-бизнес и олигархи вместе праздновали Дни рождения или совместно тусовались на своих яхтах и зарубежных курортах?!

Там и готовились эти героические спецоперации!

И теперь понятно, почему исчезают и не попадают в Государственный бюджет миллиарды гривен, они просто идут на дополнительную неформальную оплату чиновников, правоохранителей и сети двойных агентов власти и их героической деятельности.

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политическом пути Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".