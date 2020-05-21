Президент Владимир Зеленский перед тем, как делать громкие заявления, должен сперва прочитать Конституцию

Об этом заявил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее приводим текст автора без комментариев и каких-либо поправок:

Печально, когда старая власть нарушала Конституцию,

Страшно, когда новая власть не читала Конституцию!

Вчера Зеленский, а впоследствии и депутаты от "Слуги народа" рассказали, когда возможен роспуск нынешней ВР.

Популярно говоря, Президент и его слуги сказали, что когда захочет Зеленский - тогда и распустит?!

("Пока они будут голосовать - я буду поддерживать...Как только они не будут голосовать...не думая ни о чем, я буду распускать парламент..")

Возможно юрист Зеленский и депутаты из "Слуги народа", представляющие известную Трускавецкую школу конституционного права, действительно убеждены в императивном праве Президента распускать ВР в любое время и при любых обстоятельствах?!

А теперь посмотрим, что по этому поводу пишет Конституция:

статья 90. Полномочия ВР, избранной на внеочередных выборах, проведенных после досрочного прекращения Президентом Украины полномочий ВР предыдущего созыва, не могут быть прекращены в течение одного года со дня ее избранным.

Напомню, что ВР 9 созыва избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года, а вступило полномочий 29 августа 2019 года.

Итак, до этого времени роспуск невозможен в принципе!

После летнего периода запрета на роспуск, Президент должен руководствоваться 3 предписаниям этой же 90-й статье.

Досрочно прекратить полномочия ОП Президент может если:

- в течение месяца не сформирована коалиция;

- в течение шестидесяти дней после отставки КМ не сформирован персональный состав КМ;

- в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Вот поэтому и делаю печальный вывод:

Печально, когда старая власть нарушала Конституцию,

Страшно, когда новая власть не читала Конституцию!

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политическом пути Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".