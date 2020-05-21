Президент Владимир Зеленский перед тем, как делать громкие заявления, должен сперва прочитать Конституцию
Об этом заявил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.
Далее приводим текст автора без комментариев и каких-либо поправок:
Печально, когда старая власть нарушала Конституцию,
Страшно, когда новая власть не читала Конституцию!
Вчера Зеленский, а впоследствии и депутаты от "Слуги народа" рассказали, когда возможен роспуск нынешней ВР.
Популярно говоря, Президент и его слуги сказали, что когда захочет Зеленский - тогда и распустит?!
("Пока они будут голосовать - я буду поддерживать...Как только они не будут голосовать...не думая ни о чем, я буду распускать парламент..")
Возможно юрист Зеленский и депутаты из "Слуги народа", представляющие известную Трускавецкую школу конституционного права, действительно убеждены в императивном праве Президента распускать ВР в любое время и при любых обстоятельствах?!
А теперь посмотрим, что по этому поводу пишет Конституция:
статья 90. Полномочия ВР, избранной на внеочередных выборах, проведенных после досрочного прекращения Президентом Украины полномочий ВР предыдущего созыва, не могут быть прекращены в течение одного года со дня ее избранным.
Напомню, что ВР 9 созыва избрана на внеочередных выборах 21 июля 2019 года, а вступило полномочий 29 августа 2019 года.
Итак, до этого времени роспуск невозможен в принципе!
После летнего периода запрета на роспуск, Президент должен руководствоваться 3 предписаниям этой же 90-й статье.
Досрочно прекратить полномочия ОП Президент может если:
- в течение месяца не сформирована коалиция;
- в течение шестидесяти дней после отставки КМ не сформирован персональный состав КМ;
- в течение тридцати дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.
Вот поэтому и делаю печальный вывод:
Печально, когда старая власть нарушала Конституцию,
Страшно, когда новая власть не читала Конституцию!
Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политическом пути Гитлера: «Это уже трагедия».
Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.
Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".