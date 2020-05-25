Украинцы могут получить шанс на строительство государства для всех граждан, а не только для чиновников и VIP-персон

Такое мнение озвучил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее приводим текст автора без комментариев и каких-либо правок:

Сейчас мы снова переживаем трагикомическую ситуацию, когда руководители Украины не знают и не понимают куда они направляются?!

Напомню, что в 2002 году тогдашний Президент Леонид Кучма просил сказать «какое государство строить и он его построит»?!

За 18 лет имеем власть, которая не озвучила народу, хотя бы, главные стратегические цели своей деятельности и соответственно движения государства - Украина.

Самое печальное, что мир от 2015 года, а Украина от 2017 годы уже определили четкие векторы стратегического движения и соответственно направление действий власти по меньшей мере до 2030 года.

Так, на Саммите ООН в рамках 70-сессии Генеральной ассамблеи ООН было определено общее видение ориентиров развития мирового сообщества до 2030 года и определены 17 Целей устойчивого развития. Украина в свою очередь, на заседании Правительства в конце 2017 года представила Национальный доклад «Цели устойчивого развития: Украина», где определены базовые показатели достижения Целей устойчивого развития с учетом национального развития. А в конце 2019 года уже Президент Зеленский подписал Указ о Цели устойчивого развития Украины на период до 2030 года.

Что же не так в современной Украине 2020 года?

Оказывается, что все вышеуказанные документы надо просто прочитать и начать выполнять!

Итак, напомню, что среди 17 Целей устойчивого развития - 7 касаются сохранения окружающей среды, защиты и восстановления экосистем, меры по борьбе с изменением климата..

Важнейшие задачи для мира и Украины в современных условиях - продовольственная безопасность и развитие сельского хозяйства. А также равный доступ к всеобъемлющему, справедливому и качественному образования, доступному здравоохранению, обеспечение здорового образа жизни для всех в любом возрасте...

Зато, украинская власть в период «младшего и найкреативнішого» Правительства Гончарука - и на уровне задач и на уровне институтов ликвидировала для Украины потребность реализовывать большинство целей устойчивого развития. Что ныне стремится сделать Правительство Шмыгаля сказать сложно, ибо не имеем даже Программы деятельности...

Однако очевидно, что нынешнюю стратегическую страну наоборот надо вернуть в государство устойчивого развития.

А это означает, что на уровне приоритетов, государственных и местных программ и финансирование должны появиться актуальные цивилизационные цели. А чтобы их реализовать должны появиться и соответствующие институты: Министерства окружающей среды или устойчивого развития, Министерство сельского хозяйства с профессиональными командами управленцев. Также наконец должны увидеть адекватных руководителей образования, науки и культуры, которые имеют успешный опыт управления в этих сферах, а не только сертификаты о международные курсы обучения для стран Третьего мира!

Именно тогда, возможно, появится шанс начать строительство государства для всех граждан Украины, а не только для чиновников, олигархов или иностранных ВИП-заробитчан!

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политическом пути Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".