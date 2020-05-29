Нынешняя власть сделала неправильный шаг, заговорив об изменении языкового закона

Такое мнение озвучил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, передает Знай.

Далее приводим текст автора без каких-либо изменений и комментариев.

Если все пропало, то начинай защищать русский язык!

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Печальноизвестная заявление Председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова о необходимости изменения языкового Закона, который не учитывает интересы «русскоязычного населения» - это политико-избирательный шаг, который я называю «назад к Януковичу».

Команда Януковича, особенно во времена консультирования Манафортом, в период социально-экономических провалов и потери рейтингов всегда начинала активно воевать с «националистами и бандеровцами» и защищать «русскоязычную Украину».

Сейчас, уже команда Зеленского все переделала: экономику подняла, коррупционеров посадила, педагогов осчастливила высокими зарплатами, мир обеспечила… пришло время защищать русский язык!

Итак, мы должны признать, что у власти есть такая традиция: если все пропало, то начинай защищать русский язык!

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политический путь Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".