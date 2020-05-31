"Слуги народа" новым военным законом решили усугубить отношение простых людей к государству

Подобное мнение озвучил политолог и журналист Юрий Романенко в своем Telegram-канале.

Далее приводим текст автора без комментариев и каких-либо изменений:

Кто не в курсе, но "Слуги народа" решили придумать новую кабалу. В новом законопроекте по призыву резервистов без мобилизации есть очень интересные фишки по военнообязанным.

Огромные штрафы за неявку и статьи за уклонение, запрет на заключение трудового договора или контракта без подтверждения из военкомата об учете, обязательная постановка на учет практически всех (как при совке), прямое подчинение резервистов Зе, возможность доукомплектования резервистами любой силовой структуры без их согласия, электронные военные билеты с привязкой к налоговой базе и МВД.

Если простым языком, то это тупая попытка сказочно обогатить генералов и военкомов, поскольку такой закон сгенерирует огромный поток коррупционных денег. Бизнес будут прессовать не только налоговики, но военкомы, потому что за то, чтобы с предприятия не изымали ценные кадры нужно будет заплатить. Не государству, конечно, а в конкретный карман. Никакого другого смысла этот законопроект не имеет. О лохах я даже не говорю. Их будут доить системно, неустанно и со своей пролетарско-шариковско беспощадностью.

Этот законопроект только усугубит негативное отношение к недогосударству, которое превращается в откровенно бессмысленного и опасного монстра. И ни защищать его, ни поддерживать нет никакого рационального смысла. Ну а мы сделаем все, что въ@бать по рейтингу "Слуг народа", чтоб дебилам было неповадно генерить всякую херь.