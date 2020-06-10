Национальные интересы Украины под угрозой из-за создания венгерского района в Закарпатье

Об этом заявил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее приводим текст автора без комментариев:

29 мая министры иностранных дел Украины и Венгрии Дмитрий Кулеба и Петер Сиярто заявили о договоренности по созданию "Венгерского района" на базе Береговского района в Закарпатье.

Напомню, что правые партии Венгрии уже не один год пропагандируют идею Венгерской автономии на Закарпатье, то в форме культурной или экономической автономии, то в форме "венгерского избирательного округа". Украинская власть в период деятельности ВСЕХ президентов, включительно с Януковичем, отрицали идеи создания "этнических районов" как угрозу унитарности государства. Самыми последовательными борцами за "Венгерское Закарпатье" выступает венгерская праворадикальная партия "Йоббик", которая за последние годы из маргинального объединения превратилась во вторую парламентскую партию страны. В прошлом году руководитель "Йоббика" Томаш Шнайдер находясь в Береговском районе вновь призвал создать "автономию региона от Киева".

Подобную позицию, хотя и более сдержанно, и занимает правящая партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес".

И вот, неожиданно, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба фактически поддержал программу партии "Йоббик".

И здесь ничего смешного. Кроме названия венгерской партии, для национальных интересов Украины не имеет!

Ведь понятно, что идея создания этнических автономий в Украине - это давний план имперской России по развалу независимой Украины.

Убежден, что министр иностранных дел Украины должен безотлагательно проинформировать ВР и весь украинский народ о содержании договоренностей с Венгрией и прояснить:

Имел ли он соответствующие поручения от Президента на такие действия?

Учитывая ответы Дмитрия Кулебы нужно и действовать - увольнять Министра или начинать процедуру импичмента Президента за государственную измену в соответствии со статьей 111 Конституции Украины.

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политический путь Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".