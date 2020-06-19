Генпрокурор Ирина Венедиктова может понести наказание за незадекларированное имущество
 
Как сообщает Politeka, на своей странице в Фейсбук член партии "Гражданская позиция" и активист Автомайдана Алексей Гриценко прокомментировал недавний скандал с генпрокурором Ириной Венедиктовою. Далее приводим слова автора без комментариев.
 
Я даже не знаю, что хуже для генерального прокурора: незадекларированные часы или часы подделка. Или незадекларированные часы, а всем озвучено, что подделка.

Давайте подумаем:
 
В 1 случае - это статья;
Во втором - это значительно меньшая статья, но это в любом случае дойдет до производителя и надо будет объяснять, как генеральный прокурор нарушает права производителя, пользуясь подделкой;
В третьем - это статья и дополнительно еще и последствия второго варианта...
 
Напомню, что в соседней Польше министр ушел в отставку за незадекларированные часы.

Ранее Центр противодействия коррупции несколько раз заметил на руке Ирины Венедиктовой дорогие часы - по всем признакам это Hublot из коллекции Big Bang стоимостью до 10 тысяч евро. Примечательно, что в своей декларации генпрокурор эту модель не указала. Вместо этого она заявила Назка, что часы не настоящие, а подделка за 5 тысяч гривен.
 

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