Я даже не знаю, что хуже для генерального прокурора: незадекларированные часы или часы подделка. Или незадекларированные часы, а всем озвучено, что подделка.

Давайте подумаем:

В 1 случае - это статья;

Во втором - это значительно меньшая статья, но это в любом случае дойдет до производителя и надо будет объяснять, как генеральный прокурор нарушает права производителя, пользуясь подделкой;

В третьем - это статья и дополнительно еще и последствия второго варианта...