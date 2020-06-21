За допомогою підконтрольних проросійських сил Кремль продовжує спроби представити агресію щодо України як внутрішній громадянський конфлікт.
Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.
«Сьогодні, на сьомий рік війни, з усіх щілин повилазили колаборанти та зрадники. Очевидно, що Росія продовжує спроби перевести питання своєї відкритої агресії в площину громадянського конфлікту всередині України. Підконтрольні їй проросійські сили не просто готуються взяти реванш. Вони оголосили нам війну!», – заявив він.
За словами Жоріна, щоб легалізувати свої силові загони, агенти Кремля створюють офіційні громадські організації, такі як “Патриоты за жизнь” Іллі Ківи.
Погода снова измучит украинцев, синоптики предупредили о двойной угрозе: детальный прогноз
Счастливая Джамала стала мамой во второй раз: "Родился самый..."
Дженнифер Лопес без белья соблазнительно нагнулась и показала то, что обычно скрывают: смелые фото
"Жирная": Ольга Бузова без стыда разделась и потрясла формами, новое видео поражает
«Якої країни вони патріоти зрозуміло, адже це дітище ОПЗЖ. Справжня ж мета цього об’єднання – перейменування тітушок та легалізація своїх нападів та антиукраїнських диверсій», – наголосив представник НК, зауваживши, що «силові загони ОПЗЖшних сєпарів відкрито погрожують розправою над проукраїнськими активістами та патріотами».
«У 2014-му ми в Харкові, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Херсоні та Маріуполі придушили будь-які спроби встановлення російських порядків на українських вулицях. Але сьогодні війна знову прийшла в мирні міста», – сказав Жорін та додав, що Національний Корпус пропонує «допомогу та захист кожному патріоту, який відчуває небезпеку за своє життя і здоров’я».
«Нагадую всім – єдиний порядок, який буде на вулицях українських міст і сіл – це український порядок. Якщо його не зможе навести поліція, то це зроблять українські патріоти та справжні ветерани війни», – підкреслив керівник Центрального штабу Нацкорпусу.