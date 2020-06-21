За допомогою підконтрольних проросійських сил Кремль продовжує спроби представити агресію щодо України як внутрішній громадянський конфлікт.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін.

«Сьогодні, на сьомий рік війни, з усіх щілин повилазили колаборанти та зрадники. Очевидно, що Росія продовжує спроби перевести питання своєї відкритої агресії в площину громадянського конфлікту всередині України. Підконтрольні їй проросійські сили не просто готуються взяти реванш. Вони оголосили нам війну!», – заявив він.

За словами Жоріна, щоб легалізувати свої силові загони, агенти Кремля створюють офіційні громадські організації, такі як “Патриоты за жизнь” Іллі Ківи.

«Якої країни вони патріоти зрозуміло, адже це дітище ОПЗЖ. Справжня ж мета цього об’єднання – перейменування тітушок та легалізація своїх нападів та антиукраїнських диверсій», – наголосив представник НК, зауваживши, що «силові загони ОПЗЖшних сєпарів відкрито погрожують розправою над проукраїнськими активістами та патріотами».

«У 2014-му ми в Харкові, Одесі, Запоріжжі, Дніпрі, Миколаєві, Херсоні та Маріуполі придушили будь-які спроби встановлення російських порядків на українських вулицях. Але сьогодні війна знову прийшла в мирні міста», – сказав Жорін та додав, що Національний Корпус пропонує «допомогу та захист кожному патріоту, який відчуває небезпеку за своє життя і здоров’я».