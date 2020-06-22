22 июня 1941 со взрывом немецко-советской войны московские оккупанты начали массовые расстрелы в тюрьмах Украины. На то время тюрьмы НКВД были переполнены политическими заключенными из членов ОУН, интеллигенции и обычных граждан, которые осмеливались критиковать режим. Оккупанты перед отступлением на восток хотели уничтожить всех явных и мнимых врагов. С 22 июня в приграничных городах СССР начались массовые внесудебные расправы над политзаключенными. Только во Львове было замучено 3 400 человек.
В целом в течение первых недель немецко-советской войны более 22 тысяч украинцев было убито в тюрьмах Волыни и Галичины. Среди жертв - беременные женщины и несовершеннолетние. Вступая в освобожденные от оккупантов города, Дружины украинских националистов наталкивались на жуткие картины. Застенки НКВД были переполнены изуродованными замученных украинцев, которые звали к мести.
Это преступление без срока давности. Мы не имеем права забывать подобные страницы нашего прошлого.
Помним, отомстим!
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