Самое страшное, что власть, пытаясь бороться с лесной мафией, сама ее возглавила
Такое заявление сделал политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.
Далее приводим текст автора без изменений и комментариев:
Незаконный лесной бизнес в Украине всегда был источником теневых доходов власти и правоохранителей. Наиболее известным в этой коррупционной деле стал так называемый "Лесник Януковича" - председатель Госагентства лесных ресурсов Виктор Сивец.
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Против него и его жены с российским гражданством открыли уголовное дело по подозрению в отмывании доходов. В частности, речь шла о почти 3 млн. долларов на счетах жены в швейцарском банке и у 10.8 млн. евро и 3.6 млн. долларов общей неправомерной выгоды с продажи украинской лесопродукции за границу.
Учитывая это, группа общественных деятелей и депутатов в 2015 году разработала, а ВР приняла Закон о 10-летнем моратории на вывоз леса-кругляка за границу. О том, как команда Порошенко-Гройсмана-Яценюка боролась против нашего Закона - отдельная тема.
Но самое страшное другое.
От 2015 до 2020 годов новая власть решила сама возглавить обновленную лесную мафию. О нашем законе забыли, а яростная борьба за возможность контрабандой продавать украинский лес заграницу привела к фактическому развалу Лесного агенства. Весь этот период в Агенстве не было постоянного руководителя, а лесхозы сначала хотели ликвидировать как юридические лица и подчинить единой компании в Киеве, а потом просто оставили на самовыживание. На программы воспроизводства лесных площадей на Юге Украине правительства не выделили ни одной гривны за последние 5 лет. Комплексную программу стабилизации и развития лесоперерабатывающей отрасли, как требовал наш Закон, так и не разработали.
Зато, семьи и родственники высокопоставленных чиновников, депутатов и руководителей правоохранительных органов Киева,Черновцов...стали крутыми спецами в лесном хозяйстве.
Наводнения в Прикарпатье и на Буковине, засухи на Юге Украины снова вернули уже новую власть к темам борьбы с обновленной лесной мафией и реформ в лесном хозяйстве. И я снова готов поддержать эту борьбу и деятельность.
Итак, мой первый совет властям: чтобы одолеть лесную мафию важно не соблазниться на уникальный шанс самим возглавить эту, пока что, непобедимую в Украине мафию!
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