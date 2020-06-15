Украина должна проанализировать и вынести правильные уроки из так называемого "обнуления Владимира Путина"

Такое мнение озвучил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее приводим текст автора без комментариев:

На этой пленарной неделе планируется рассмотрение законопроекта Зеленского о Всеукраинском референдуме.

Учитывая возможные риски и опасности этого законопроекта для общества и государства стоит напомнить о так называемом “Всеукраинском голосовании Путина”, которое я еще называю “космическим”.

Объясню почему.

Во-первых, это невероятно и нереально быстрые, космические, темпы рассмотрения законопроекта.

Итак, 15 января 2020 года президент России предложил изменить Конституцию Россию.

20 января – внесение в Думу

23 января – принятие в першом чтении.

14 февраля – подписано распоряжение о подготовке общероссийского голосования.

2 марта – Путин вносит второй пакет поправок.

10 марта – Дума обсудила и приняла законопроект во втором чтении, включительно с поправкой депутата-космонавтки Валентины Терешковой о так называемой “обнуление президентских сроков Путина”!

11 марта – Дума проголосовала за третье чтение.

Сразу изменения в Конституцию поддержал и Совет Федерации.

14 марта – документ направили в Конституционный суд.

16 марта – КС признал документ конституционным.

Представьте себе, что анализ более 200 изменений к Конституции России КС проанализировал фактически за один день?!

Почему “всенародное голосование”, а не референдум? Потому что Президент не имеет право самостоятельно инициировать Референдум и потому, что результаты всенародного голосования носят рекомендательный характер, в отличие от обязательности результатов Референдума.

Теперь о вопросах, которые выносятся на обсуждение (полный текст поправок можно посмотреть на сайте duma.gov.ru).

Есть ряд идеологических изменений, которые подходят больше для партийной программы:

статья 67-1. пункт 3.

“Российская Федерация …обеспечивает защиту исторической памяти. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.”

статья 69.”Российская федерация оказивает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности”.

Но основное изменение – это пункт 3-1 статьи 81.

“Положение…ограничивающее число сроков, в течение которых одно и тоже лицо может занимать должность Президента…применяется к лицу, занимавшему и (или) занимающему должность Президента без учета числа сроков..."

Конечно, в документе и расширение полномочий Президента, который теперь может после 2024 года баллотироваться на 5 и 6 сроки обще еще на 12 лет. Поэтому после так называемого Всенародного голосования Путин может быть Президентом России до 2036 года! (на то время ему будет 84 года).

В то же время для Украины является недопустимым повторение российских инструментов “правильного голосования” как досрочное голосование за 7 дней и незащищенные элементы электронного голосования в определенных регионах.

Таким образом, задача Украины вынести правильные уроки из так называемого “Космического всенародного голосования” Путина.

Напомним, Томенко напомнил Зеленскому о политическом пути Гитлера: «Это уже трагедия».

Как сообщала Politeka, Николай Томенко призвал партии поделиться деньгами с медиками.

Также Politeka писала, что Томенко раскритиковал действия власти на карантине: "Абсолютно непродуманная система запретов".