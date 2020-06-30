Закон для них не преграда

Борьба за контроль над лесной контрабандой привела к фактическому уничтожению государственного управления в сфере лесного хозяйств а

Об этом заявил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее мы приводим текст автора без комментариев и каких-либо изменений:

Здесь на согласительном совете власть и оппозиция снова готова отдать жизнь за украинский лес.

Хочу напомнить историю с нашим Законом о моратории на вырубку леса-кругляка на 10 лет.

После моей ежедневной критики руководства ВР в 2016 году законопроект был наконец поставлен на голосование в целом.

Не голосовали:

57 депутатов партии Порошенко, в частности Юрий и Ирина Луценко;