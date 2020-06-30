Борьба за контроль над лесной контрабандой привела к фактическому уничтожению государственного управления в сфере лесного хозяйств а
Об этом заявил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.
Далее мы приводим текст автора без комментариев и каких-либо изменений:
Здесь на согласительном совете власть и оппозиция снова готова отдать жизнь за украинский лес.
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Хочу напомнить историю с нашим Законом о моратории на вырубку леса-кругляка на 10 лет.
После моей ежедневной критики руководства ВР в 2016 году законопроект был наконец поставлен на голосование в целом.
Не голосовали:
57 депутатов партии Порошенко, в частности Юрий и Ирина Луценко;
31 депутат из партии Яценюка, в частности Остап Семерак, позже Министр экологии, Виктория Сюмар...;
29 из 40 депутатов Оппоблока, в частности С.Левочкин, В. Рабинович,М. Добкин..;
14 из 19 депутатов из группы "Воля народа",в частности М.Поплавский, А.Онищенко...;
19 из 22 депутатов из группы "Возрождение", А в частности. Яценко, А.Киссе, В. Зубик...
Однако, нам вдаломя убедить большинство ВР принять этот Закон.
Затем Президент Порошенко не подписывал Закон ...72 дня. После этого я подал судебный иск о бездействии власти и это привело к принятию документа.
Но появилась проблема неисполнения Закона - на правительственном совещании премьер-министр Яценюк предложил подготовить изменения к Закону, а к тому игнорировать его выполнения.
Собственно все последние годы чиновники и их дети продавали лес заграницу вопреки нашему Закону.
Кроме того, борьба за контроль над лесной контрабандой привела к фактическому уничтожению государственного управления в сфере лесного хозяйства - почти 5 лет Агенство не имело руководителя и не финансировались программы воспроизводства лесного фонда!
А сейчас, после наводнения, все политики в очередной раз бросились защищать украинскую окружающую среду?
Требую расследования незаконной продажи леса в течение действия нашего Закона, восстановление государственной политики в сфере лесного хозяйства и деревообработки и должного финансирования программ воспроизводства лесного фонда Украины.
Напомним, Николай Томенко резко поставил на место фанатов путинской России
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