Как первый президент Соединённых Штатов добровольно отдал власть



Несмотря на свою огромную популярность, в 1796 году первый президент США Джордж Вашингтон не стал баллотироваться на третий президентский срок, как того хотели власти и простые люди. Вместо этого он сказал, что Америка боролась против иноземной монархии не для того чтобы построить свою собственную, и ушёл из политики.



Свобода собраний



Первая поправка к Конституции США гарантирует гражданам свободно собираться вместе и отстаивать свои идеи. Это означает, что людям не обязательно согласовывать митинги и шествия, если они хотят их провести. Более того, власти обязаны предоставить протестующим пространство, если те того попросят.



Во время пика активности движения «Black Lives Matter» власти на несколько дней перекрывали некоторые улицы и районы в Лос-Анджелесе, чтобы люди могли свободно и безопасно устроить шествие по городу. Полиция наблюдала, чтобы всё проходило мирно и сама не вмешивалась, несмотря на то, что протестующие скандировали не самые приятные для полицейских лозунги.



Стражи правопорядка применяли силу только в отношении мародёров и вандалов, которые орудовали в городе после наступления темноты.



«Язык вражды»



Протестующие в США имеют право на так называемый «язык вражды», когда участники протеста могут законно призывать к ненависти и расправе над какой-либо группой лиц.



В 1977 году в небольшом городе Скоки, штат Иллинойс, национал-социалистическая (нацистская) партия США захотела устроить шествие, уведомив заранее властей об этом. Город выбрали не случайный, а тот, где проживало много евреев, некоторые из которых даже пережили Холокост. Жители даже подали на партию в суд, пытаясь отменить марш.



Однако ничего не вышло. Верховный суд США постановил, что нацисты имеют конституционное право на проведение марша и демонстрацию нацистской атрибутики.



У «языка вражды» есть только два ограничения. Первое - слова не должны переходить к действиям. И второе - ненависть нельзя направлять на кого-то конкретного. То есть, например, заявлять, что надо избавиться от всех евреев - можно. А угрожать какому-то конкретно еврею - нельзя.



Право на восстание



Вторая поправка к Конституции США даёт гражданам не только право на владение оружием, но и позволяет людям осуществить восстание против правительства, в том случае, если оно грубо нарушит Конституцию и другие права американцев.

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