ВПО з Покровської громади на Донеччині можуть отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 10 000 гривень на родину для проходження осінньо-зимового періоду. Заяви приймають до 1 грудня 2026 року.

Грошова допомога для ВПО в Україні поповнилася новою програмою - переселенцям з Покровської громади на Донеччині передбачили одноразову виплату 10 000 гривень на родину.

Гроші виділяє Покровська міська військова адміністрація, щоб підтримати мешканців громади під час опалювального сезону. Про це повідомило видання «Патріот Донбасу» з посиланням на «Бахмут IN.UA». Допомога одноразова, її можуть оформити ті, хто зареєстрований у Покровській громаді, виїхав до безпечніших регіонів України та належить до однієї з визначених категорій.

Хто може отримати 10 тисяч гривень

На виплату можуть претендувати:

люди з інвалідністю I або II групи;

родини, які виховують дітей з інвалідністю;

малозабезпечені та багатодітні сім'ї, а також отримувачі базової соціальної допомоги;

сім'ї, в яких виховується дитина, у свідоцтві про народження якої немає запису про одного з батьків або його зроблено за вказівкою іншого;

члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти захисників і захисниць України;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесені до I категорії;

дружини або чоловіки померлих, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;

люди віком від 65 років.

Додаткові умови програми

Окрім належності до категорії, заявник має відповідати ще кільком вимогам. Потрібно мати статус ВПО і фактично проживати за адресою, зазначеною в довідці переселенця, а також жити в будинку з пічним опаленням без альтернативних джерел тепла.

Крім того, заявник не має отримувати субсидій чи пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання пічного палива або скрапленого газу, не перебувати на повному державному забезпеченні та не мати у власності житла на підконтрольній Україні території.

Які документи потрібні

Для оформлення допомоги треба підготувати заяву та пакет документів:

копія паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копія документа, що підтверджує належність до відповідної категорії;

копія довідки ВПО;

оригінал довідки або акта про наявність пічного опалення та відсутність альтернативних джерел опалення;

оригінал довідки про отримання або неотримання субсидій чи пільг від Пенсійного фонду України;

згода на збір та обробку персональних даних;

банківські реквізити заявника у форматі IBAN.

Куди подавати документи

Заяви приймають до 1 грудня 2026 року. Подати документи можна особисто або поштою до Управління соціального захисту населення Покровської міської ради за адресами: місто Дніпро, вулиця Володимира Антоновича, 56, та місто Кам'янське, вулиця Спортивна, 33.

Додаткову інформацію про умови програми та оформлення документів можна отримати за телефонами: +38 (095) 399-90-55 та +38 (099) 323-89-99. Допомога одноразова і надається на родину за умови відповідності встановленим вимогам.

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