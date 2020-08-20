Проект Національного Корпусу «Українські родини» підтримав Юлію Подольську – жертву домашнього насилля, яка систематично страждала від побоїв свого чоловіка. Після останньої сварки чоловік викрав їхнього спільного сина. Поліція відмовляється розслідувати злочин – жінка опинилась у безвихідній ситуації.

«Наша влада, як завжди, закриває очі. Її (Юлію Подольську – ред.) та маленького сина ледь не вбили, відібрали дитину та усе майно. Як ми бачимо, гроші вирішують в нашій країні усе», – написала на своїй Фейсбук-сторінці Таїсія Непокритова, керівник проекту «Українські родини».

Очевидно, що правоохоронні органи покривають злочинця. Жити в країні, де поліція не може захистити права людини, – ось реалії сучасного українського суспільства. Вимагаємо відновити справедливість та покарати всіх причетних. Розголос – шанс до покарання насилля.

Нагадаємо, 14 серпня Юлія Подольська записала відеозверення до президента України Володимира Зеленського, звинувачуючи у бездіяльності поліції заступника генерального прокурора Гюндуз Мамедова. За словами жінки, саме через його байдужість розслідування злочинів, які були скоєні проти неї і її сина, стоїть на місці.

Нагадаємо, що українки повстали проти несправедливості заступника генпрокурора Мамедова: "Захистіть матір і дитину!".

Як повідомляла Politeka, українка, яку позбавили сина після тортур, повстала проти бездіяльності заступника генпрокурора Мамедова: деталі гучної справи.

Також Politeka писала, що Юлія Подольська заручилася підтримкою в боротьбі з бездіяльністю заступника генпрокурора Мамедова: "Доб'ємося справедливості!".