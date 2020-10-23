Появились доказательства того, что у Андрея Пальчевского имеется паспорт страны-агрессора

Об этом в своем Facebook написал журналист и блогер Денис Казанский.

Далее приводим текст автора без комментариев и изменений:

Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский оказался гражданином России.

Раньше он неоднократно лгал, что не имеет российского паспорта и является только гражданином Украины. Но сегодня были опубликованы доказательства того, что гражданство РФ у него все же имеется. Паспорт гражданина РФ Пальчевский получил 16 августа 2006. Серия 4508, номер 614309.

Подлинность документа легко проверить - достаточно вбить серию и номер паспорта на сайте российской налоговой службы, и там подтверждается, что такой гражданин действительно есть. Выдается и ИНН Пальчевского - 771582446936.

Походу, дядя слегка ошибся городом. Ему нужно было баллотироваться в мэры Ростова или Чебоксар.

Напомним, партии Андрея Пальчевского предрекли крах на местных выборах

Как сообщала Politeka, Пальчевский по ошибке выложил в соцсеть не то обращение

Также Politeka писала, что распиаренная партия Пальчевского потеряла шансы пройти в местные советы