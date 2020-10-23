Появились доказательства того, что у Андрея Пальчевского имеется паспорт страны-агрессора
Об этом в своем Facebook написал журналист и блогер Денис Казанский.
Далее приводим текст автора без комментариев и изменений:
Кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский оказался гражданином России.
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Раньше он неоднократно лгал, что не имеет российского паспорта и является только гражданином Украины. Но сегодня были опубликованы доказательства того, что гражданство РФ у него все же имеется. Паспорт гражданина РФ Пальчевский получил 16 августа 2006. Серия 4508, номер 614309.
Подлинность документа легко проверить - достаточно вбить серию и номер паспорта на сайте российской налоговой службы, и там подтверждается, что такой гражданин действительно есть. Выдается и ИНН Пальчевского - 771582446936.
Походу, дядя слегка ошибся городом. Ему нужно было баллотироваться в мэры Ростова или Чебоксар.
Напомним, партии Андрея Пальчевского предрекли крах на местных выборах
Как сообщала Politeka, Пальчевский по ошибке выложил в соцсеть не то обращение
Также Politeka писала, что распиаренная партия Пальчевского потеряла шансы пройти в местные советы