Созданная под местные выборы партия "Перемога Пальчевского оказалась антилидером электоральных симпатий. По результатам нового опроса группы "Рейтинг", у партии Пальчевского нет шансов попасть в местные советы

По итогам голосования 25 октября в Украине определятся новые составы местных советов. Для этого на выборах партиям необходимо преодолеть 5% барьер. Какие политические силы имеют высокий уровень поддержки у избирателей, а также рейтинги партий по городам, пишет РБК-Украина.

Агрегированный рейтинг партий по Украине

Лидером электоральных симпатий за месяц до выборов на террритории всей страны остается "Слуга народа" (15,5%). На втором месте с одинаковым результатом в 11,4% поддержки оказались "Европейская солидарность" и "Оппозиционная платформа - "За життя".

Группа "Рейтинг", 25-28 сентября, 5000 респондентов

"Слуга народа" - 15,5%

"Европейская солидарность" - 11,4%

"Оппозиционная платформа - "За життя" - 11,4%

"Батькивщина" - 8,3%

"За майбутне" - 6,2%

"Радикальная партия Олега Ляшко" - 4,9%

"Наш край" - 3,1%

УДАР - 3,1%

"Свобода" - 3,0%

"Партия Шария" - 2,5%

"Сила и честь" - 2,0%

"Голос" - 1,8%

"Пропозиция" - 1,8%

"Перемога Пальчевского" - 1,7%

В список для мониторинга было включено 65 партий, значительная часть из них - местные. В агрегированном рейтинге местные партии суммарно получили 23,4% голосов.

Сводный агрегированный рейтинг является суммой результатов всех политических сил, которые были получены в ходе опросов в каждой области.

Рейтинг партий в Киеве

Наибольшее количество голосов на выборах в горсовет Киева могут набрать партия нынешнего мэра Виталия Кличко “УДАР”, а также “Европейская солидарность” и “Слуга народа”.

Согласно данным соцопросов, высокие шансы пройти в городской совет с более 5% голосов есть у депутатов партий “Перемога Пальчевського”, “Оппозиционная платформа - За життя”, ВО “Батькивщина”, “Голос”, “Сила и честь”.

Группа “Рейтинг”, 31 августа - 1 сентября, 1,2 тысяч респондентов

УДАР - 28,6%

"Европейская солидарность" -14,0%

"Слуга народа" - 10,7%

"Перемога Пальчевського" - 6,9%

ОПЗЖ - 6,8%

"Голос" - 6,5%

ВО "Батькивщина" - 6,4%

"Сила и честь" - 5,5%

"Партия Шария" - 3,8%

"Единство" - 2,7%

ВО "Свобода" -2,6%

"ЭкоПартия" -1,5%

"Радикальная партия" -1,1%

Центр Разумкова, 24 июля - 2 августа, 2019 респондентов

УДАР - 19,8%

"Слуга народа" - 15,0%

ОПЗЖ - 11,5%

"Европейская солидарность" - 11,4%

"Перемога Пальчевського" - 7,1%

ВО "Батькивщина" - 5,5%

"Сила и честь" - 5,5%

"Голос" - 4,3%

"Партия Шария" - 3,5%

ВО "Свобода" - 3,4%

"Единство" - 2,6%

"Ридна краина" - 2,1%

Партия Борислава Березы - 1,5%

Группа “Рейтинг”, 26 - 27 июля, 2000 респондентов

"Европейская солидарность" - 19,8%

"Слуга народа" - 19,3%

УДАР - 17,1%

ОПЗЖ - 8,0%

ВО "Батькивщина" - 5,7%

"Партия Шария" - 5,0%

"Голос" - 4,6%

"Перемога Пальчевського" - 4,5%

"Сила и честь" - 3,0%

ВО "Свобода" - 2,5%

"Украинская стратегия" -1,8%

"Единство" - 1,4%

“Самопомич” - 1,3%

"Гражданская позиция" - 1,3%

Центр “Социс”, 8 - 20 мая, 4000 респондентов

"Европейская солидарность" - 14,6%

"Слуга народа" - 12,8%

УДАР - 9,4 %

ВО "Батькивщина" - 6,4%

ОПЗЖ - 6,2%

"Рух новых сил" - 3,6%

"Партия Шария" - 3,1%

"Голос" - 2,9%

ВО "Свобода" - 2,1%

"Сила и честь" - 1,7%

"Украинская стратегия" - 1,6%

"Самопомич" - 1,5%

"Гражданская позиция" - 1,5%

Рейтинг партий в Днепре

Согласно социологическим исследованиям, лидерами электоральных симпатий в Днепре являются партии “Слуга народа”, “Пропозиция”, “Громадська сила” и “Оппозиционная платформа - За життя”.

Группа “Рейтинг”, опрос 8 - 17 августа, 1000 респондентов

Большинство опрошенных отдают предпочтение кандидатам партии действующего мэра Бориса Филатова “Пропозиция”. Далее в рейтинге с фактически одинаковым результатом расположились “Слуга народа” и “Оппозиционная платформа - За життя”.

"Пропозиция" - 27,9%

"Слуга народа" - 14,7%

"Оппозиционная платформа - За життя" - 14,3%

"Громадська сила" - 9,6%

"Блок Вилкула" - 7,9%

"Европейская солидарность" - 5,1%

"Партия Шария" - 4,2%

ВО "Батькивщина" - 3,1%

"Сила и честь" - 1,7%

"Радикальная партия" - 1,5%

"Голос" - 0,6%

"Громадянська позиция" - 0,6%

"Наш край" - 0,6%

Центр “Социс”, опрос 27 июня - 7 июля, 1200 респондентов

На предстоящих выборах в горсовет более 20% жителей Днепра готовы проголосовать за кандидатов от “Слуги народа”. С небольшим отставанием второе место рейтинга - у партии “Пропозиция”. На третьей строчке расположилась партия “Громадська сила”, лидером которой является Загид Краснов.

"Слуга народа" - 23,2%

"Пропозиция" - 21,9%

"Громадська сила" - 13,3%

"За майбутнє" - 11,7%

"Оппозиционная платформа - За життя" - 10,5%

"Европейская солидарность" - 6,6%

"Партия Шария" - 4,2%

ВО "Батькивщина" - 4,2%

"Сила и честь" - 0,9%

"Громадянська позиция" - 0,9%

"Голос" - 0,6%

УКРОП - 0,5%

"Закон и честь" - 0,5%

ВО "Свобода" - 0,4%

Рейтинг партий во Львове

По результатам предвыборных соцопросов, большинство горожан на местных выборах готовы поддержать “Европейскую солидарность”, “Об’єднання “Самопомич” и “Голос”.

Группа “Рейтинг”, опрос 3 - 12 июля 1200 респондентов

Первое место по количеству голосов опрошенных занимает “Европейская солидарность”. На втором и третьем месте рейтинга кандидатов в горсовет Львова расположились “Самопомич” и “Голос”.

"Европейская солидарность" - 28,2%

“Самопомич” - 18,6%

"Голос" - 9,8%

"Слуга народа" - 7,6%

ВО "Свобода" - 5,7%

ВО "Батькивщина" -5,6%

"Варта" - 4,6%

"Гражданская позиция" - 4,2%

"Сила и честь" - 3,4%

"Украинская галицкая партия" - 3,3%

"Радикальная партия" -2,3%

ОПЗЖ - 1,9%

"Партия Шария" - 0,8%

Центр “Социс”, опрос 17 - 23 июня, 2000 респондентов

По данным социологического исследования за июнь, во Львовский горсовет с результатом более 5% могут пройти “Европейская солидарность”, “Самопомич”, “Голос”, ВО “Свобода”, “Украинская галицкая партия”, “Слуга народа”, “Гражданская позиция”.

"Европейская солидарность" - 29,1%

“Самопомич” - 16,2%

"Голос" - 11,1%

ВО "Свобода" - 6,9%

"Украинская галицкая партия" - 6,4%

"Слуга народа" - 5,6%

"Гражданская позиция" - 5,4%

"Варта" - 4,5%

ВО "Батькивщина" - 3,8%

"Сила и честь" - 2,8%

ОПЗЖ - 1,7%

"Украинская стратегия Гройсмана" - 1,6%

"Радикальная партия" - 0,9%

Рейтинг партий в Харькове

Группа “Рейтинг”, опрос 4 - 12 июля, 1600 респондентов

Большинство из опрошенных группой "Рейтинг" на предстоящих местных выборах в облсовет готовы поддержать партию действующего городского головы Харькова “Блок Кернеса “Успешный Харьков”.

На втором месте - “Оппозиционная платформа - За життя”, за ней - “Слуга народа”. На четвертой строчке рейтинга - политсила экс-губернатора ОГА Юлии Светличной “Блок “Разом”. Также 5% проходной барьер в облсовет может преодолеть “Европейская солидарность”.

Блок Кернеса “Успешный Харьков” - 30,1%

ОПЗЖ - 22,9%

"Слуга народа" -12,7%

Блок Светличной “Разом” - 11,5%

"Европейская солидарность" - 5,9%

"Партия Шария" - 4,7%

ВО "Батькивщина" - 3,2%

"Оппозиционный блок" - 2,8%

"Радикальная партия" -1,0%

"Сила и честь" - 0,8%

ВО "Свобода" - 0,7%

"Наш край" - 0,6%

"Голос" - 0,5%