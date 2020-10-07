Украинский бизнесмен и кандидат в мэры Киева Андрей Пальчевский 16 сентября на своей странице в Facebook обнародовал видео, в котором официально заявил о намерении участвовать в выборах. Внезапно он прервал свою речь и начал разговаривать с водителем авто, в котором ехал, ругаясь матом. Вскоре он удалил эту версию видеообращения, однако его читателям удалось ее сохранить.

Видео обнародовал в своем Facebook пользователь Podolyana Ogny, передает «Гордон».

Пальчевский рассказывал, что пришел на встречу в "обычном дворе", которая превратилась в "многолюдный митинг", на который собрались киевляне.

"Я чувствую поддержку, обязан идти... Бл...дь, на этой машине вообще невозможно ездить. Это п...здец… Можно включить кондиционер? Да что ж такое. 24 – это не до х...я?" – сказал бизнесмен.

Позже Пальчевский удалил эту версию и обнародовал другую.