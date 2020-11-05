После заявления Резникова о раковой опухоли ОРДЛО, орду медведчуковских экспертов в числе несколько десятков человек знатно накрыло истерикой

Политолог Юрий Романенко в своем Телеграм-канале поделился мнением на острую тему, передает Politeka.net.

Главный тезис, как и во времена Порошенко, незатейлив - Украина должна оплачивать все, должна вернуть ОРДЛО на любых условиях, потому что это «наша земля».

Эта нехитрая манипуляция на патриотической теме не отвечает на вопрос, почему ни один из медведчуковских патриотов не оплачивает счета за ЖКХ своих соседей - алкашей по подъезду.

Потому что медведчуковец любит считать денежки в своём кармане и не будет их выбрасывать на воздух. А вот в случае с ОРДЛО мы все коллективно должны оплачивать поддержание жизнеспособности этой помойки и скидываться на их фантазии об автономии в составе Украины. Ну не идиоты?

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