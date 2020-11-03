Блогер, а также известный журналист Юрий Романенко сказал свое мнение касательно ситуации с Конституционным Судом Украины, которая сильно изменилась за последние дни.

Кроме того, он также упомянул и слова президента Владимира Зеленского касательно того, что кризис в КСУ может привести к кровопролитию в государстве.

Об этом Юрий Романенко сообщает на своем канале в YouTube.

Блогер подчеркнул, что после местных выборов, которые прошли недавно в Украине, вспыхнул конституционный кризис. Именно эта ситуация возникла из-за того, что судьи Конституционного суда не хотели попасть под антикоррупционное законодательство.

Журналист также подчеркнул, что Конституционный Суд принимал неожиданные решения для того, чтобы уйти от влияния законодательства касательно борьбы с коррупцией. По его словам, так как в Украине много законопроектов принимаются с нарушением разных норм, то КСУ нашел, к чему он может "приклепаться".

Кроме того, известный блогер уточнил, что украинский президент Владимир Зеленский точно не обрадовался действиям Конституционного суда, поэтому начал угрожать, что уволит всех судей. По словам Романенко, президент выходит за рамки конституционного поля, поскольку у него нет таких полномочий.

"Ситуация может печально закончиться прежде всего для Зеленского", - заявил Романенко.

Также журналист добавил, что разрешение кризиса в Конституционном суде будет накладываться на разрешение кризиса в бюджете страны.

По его словам, на сегодняшний день в бюджете украинского государства нет денежных средств, поэтому много регионов могут лишиться финансов в следующем месяце.

По его словам, у Зеленского региональные элиты и олигархи будут требовать, чтобы их интересы были прописаны. Аналитик уточнил, что на президента могут наезжать, и он запросто потерять голоса, поскольку ему не помогут даже новые люди в Верховной Раде Украины.

Напомним, что президент Владимир Зеленский предложил избавить от полномочий судей КСУ.

Как сообщала Politeka, народные депутаты попросили у главы СБУ открыть дело на силовиков за вмешательство в работу КСУ.

Также Politeka писала, что в Киеве активисты вышли на митинг под стены Конституционного Суда Украины.