Производители табачных изделий нарушили договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским, сохранив монополию на рынке.
Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал народный депутат Украины Андрей Холодов. Далее приводим слова автора без изменений.
Прошел ровно год после встречи Президента Владимира Зеленского с табачными производителями.
7 ноября 2019 года была достигнута договоренность о демонополизации, создании оптового рынка с равными правилами для всех дистрибьюторов, прозрачной оплате налогов (в том числе на прибыль). Я на этой встрече присутствовал лично.
Прошел год. Владимир Зеленский свое слово сдержал – ветировал законопроект 1049 из-за поправки №8.
А вот табачные компании НЕ ВЫПОЛНИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, которые брали на себя перед Президентом.
Картельный сговор не устранен, штрафы за участие в картеле оплачены частично. Монополия на оптовом рынке сохранена. Министерство экономики почти год покрывало табачный картель, блокировало работу депутатов и, в конце концов, через заседание КМУ незаконно протащили Постановление о едином операторе на табачном рынке.
Де-факто Кабмин и Министерство экономики двигают процесс в противоположную сторону от той, которую согласовал Президент.
Налогов на прибыль British American Tobacco и Imperial Tobacco, при обороте под 25 миллиардов за 2019 год, практически не заплатили. Большая часть денег выводится на связанные иностранные компании - как и раньше.
Табачные компании просто обманули Президента. Но сделали они это не сами. Им помогли пара министров и множество чиновников среднего уровня.
Я до сих пор не понимаю, как это возможно: Президент сказал одно, а какие-то чиновники на его решение наплевали и действуют, как считают нужным. Плюс, чтобы дискредитировать тему демонополизации, табачный картель уже потратил огромные деньги на атаки лично против меня в СМИ. Но это не помогло.
Я по-прежнему настаиваю на том, что табачные производители должны сдержать слово, которое давали Президенту. Потому в ближайшие дни ожидаю публикацию фейковых смонтированных видео против меня и очередные вбросы в медиа.
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Также Politeka писала, что Холодов раскрыл детали сговора на рынке табака в Украине.