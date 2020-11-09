Производители табачных изделий нарушили договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским, сохранив монополию на рынке. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал народный депутат Украины Андрей Холодов. Далее приводим слова автора без изменений. Прошел ровно год после встречи Президента Владимира Зеленского с табачными производителями.

7 ноября 2019 года была достигнута договоренность о демонополизации, создании оптового рынка с равными правилами для всех дистрибьюторов, прозрачной оплате налогов (в том числе на прибыль). Я на этой встрече присутствовал лично

Прошел год. Владимир Зеленский свое слово сдержал – ветировал законопроект 1049 из-за поправки №8.

А вот табачные компании НЕ ВЫПОЛНИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, которые брали на себя перед Президентом.

Картельный сговор не устранен, штрафы за участие в картеле оплачены частично. Монополия на оптовом рынке сохранена. Министерство экономики почти год покрывало табачный картель, блокировало работу депутатов и, в конце концов, через заседание КМУ незаконно протащили Постановление о едином операторе на табачном рынке.

Де-факто Кабмин и Министерство экономики двигают процесс в противоположную сторону от той, которую согласовал Президент.

Налогов на прибыль British American Tobacco и Imperial Tobacco, при обороте под 25 миллиардов за 2019 год, практически не заплатили. Большая часть денег выводится на связанные иностранные компании - как и раньше.

Табачные компании просто обманули Президента. Но сделали они это не сами. Им помогли пара министров и множество чиновников среднего уровня.