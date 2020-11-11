ФГИ сорвал внедрение автоматизированной системы оценки недвижимости - госбюджет потерял минимум 2 млрд грн.
Об этом народный депутат Андрей Холодов написал на своей странице в Фейсбук. Далее приводим слова автора без изменений.
5 декабря 2019 Верховная Рада ликвидировала коррупционные «авторизованные площадки» в сфере оценки недвижимости, более известные как «площадки Яценко».
Раньше продавец недвижимости обязан оценить ее перед продажей у оценщика, и оценка каждого объекта должна была быть соотносимой со средней ценой по рынку. Такой контроль позволял государству следить за тем, чтобы оценщики не занижали стоимость недвижимости – и, соответственно, сумму налога от продажи.
Реформа предполагала, что с 1 июля 2020 года вся оценка будет автоматизирована, и к оценщикам нужно будет обращаться только в случае несогласия - то есть добровольно. Это были бы единичные случаи, какие-то сложные объекты.
Реформа позволила бы огромному количеству граждан, которые продают свои квартиры и дома, сэкономить на оценке недвижимости.
Мы как народные депутаты реформу поддержали, проголосовали из расчета, что ФГИ до 1 июля 2020 года разработает и внедрит автоматизированную систему оценки.
У ФГИ было полгода. Это была профильная задача - подзаконные акты, бюджетирование, планирование, техническое задание, тендер, разработка, тестирование, внедрение. И ФГИ свою часть работы провалил.
С 1 июля 2020 года был отменен контроль за оценщиками. Теперь недвижимость стоимостью в $500 тысяч можно оценить в $100 тысяч, а квартиру за $100 тысяч - в $40 тысяч, в результате чего заплатить существенно меньше налогов. И никто не может это остановить.
Эксперты рынка подсчитали, что ущерб госбюджета – то есть недополученные налоги от продажи недвижимости, - примерно 500-600 миллионов гривен в месяц. Таким образом, за четыре месяца бюджет недополучил примерно 2-2,4 млрд грн налогов.
Я уже писал об этом в августе, но за три месяца, которые прошли с моего первого обращения, ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки.
Я считаю, что персональную ответственность за провал важнейшей для страны реформы несет глава Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, который оказался не способен выполнить свой же собственный план.
Или это опять «политическое давление на главу ФГИ»?
Напомним, Андрей Холодов раскрыл, за что «давит» на главу ФГИ Сенниченко: «Шесть уголовных дел»
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