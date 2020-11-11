ФГИ сорвал внедрение автоматизированной системы оценки недвижимости - госбюджет потерял минимум 2 млрд грн.

Об этом народный депутат Андрей Холодов написал на своей странице в Фейсбук. Далее приводим слова автора без изменений.

5 декабря 2019 Верховная Рада ликвидировала коррупционные «авторизованные площадки» в сфере оценки недвижимости, более известные как «площадки Яценко».

Раньше продавец недвижимости обязан оценить ее перед продажей у оценщика, и оценка каждого объекта должна была быть соотносимой со средней ценой по рынку. Такой контроль позволял государству следить за тем, чтобы оценщики не занижали стоимость недвижимости – и, соответственно, сумму налога от продажи.

Реформа предполагала, что с 1 июля 2020 года вся оценка будет автоматизирована, и к оценщикам нужно будет обращаться только в случае несогласия - то есть добровольно. Это были бы единичные случаи, какие-то сложные объекты.

Реформа позволила бы огромному количеству граждан, которые продают свои квартиры и дома, сэкономить на оценке недвижимости.

Мы как народные депутаты реформу поддержали, проголосовали из расчета, что ФГИ до 1 июля 2020 года разработает и внедрит автоматизированную систему оценки.

У ФГИ было полгода. Это была профильная задача - подзаконные акты, бюджетирование, планирование, техническое задание, тендер, разработка, тестирование, внедрение. И ФГИ свою часть работы провалил.

С 1 июля 2020 года был отменен контроль за оценщиками. Теперь недвижимость стоимостью в $500 тысяч можно оценить в $100 тысяч, а квартиру за $100 тысяч - в $40 тысяч, в результате чего заплатить существенно меньше налогов. И никто не может это остановить.

Эксперты рынка подсчитали, что ущерб госбюджета – то есть недополученные налоги от продажи недвижимости, - примерно 500-600 миллионов гривен в месяц. Таким образом, за четыре месяца бюджет недополучил примерно 2-2,4 млрд грн налогов.

Я уже писал об этом в августе, но за три месяца, которые прошли с моего первого обращения, ситуация так и не сдвинулась с мертвой точки.