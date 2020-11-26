В то время, когда в Украине каждый день новые рекорды по заболеваемости коронавирусом, а система здравоохранения, по вполне очевидным причинам просто может не выдержать наше правительство выделяет одинаковые суммы на «Большую стройку» и на медицину.
Я уверена, что читатели блога сами решат, что важнее: здоровье украинцев или рейтинг президента, который пытаются удержать при помощи «Большой стройки». Также оставлю оценку качества дорог, для тех людей, которые каждый день ими пользуются. Сейчас же я хочу поговорить о медицине, ее реформе, что за этим стоит и когда мы получим в Украине качественное медицинское обслуживание.
В чем суть медицинской реформы?
За красивыми словами и лозунгами о «деньгах, которые ходят за пациентом», «личных семейных врачах», повышении зарплат для медиков кроется главная суть реформы – сокращение медицинских учреждений, персонала и, в итоге, расходов государства на медицину.
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По сути, эту часть реформы, уже хорошо прочувствовали на себе жители сел и небольших городов. В 2020 году, мы можем констатировать, что сеть сельских ФАПов была полностью разрушена, оставив после себя, только «Пункты здоровья», в которых прием пациентов идет 1-2 раза в неделю согласно расписания. А в тех районных центрах, где больницы еще остались – идет массовое сокращение отделений и, соответственно, персонала.
Одним словом, все идет к тому, что большой части врачей придется уехать за границу, где их ждут с распростертыми объятиями, создавая все условия или перейти в частные клиники, в которых и зарплата выше, и оборудование в наличии. Обычным же гражданам придется забыть про существование 49 статьи Конституции Украины: «Государство создает условия для эффективного и доступного для всех граждан медицинского обслуживания».
Методы выхода из медицинского кризиса.
Есть ли выход из данной ситуации? Безусловно, нашей стране нужна новая государственная стратегия в сфере охраны здоровья. При этом, данная стратегия должна быть разработана как на среднесрочную, так и на долгосрочную перспективу. На высшем уровне государства должны знать и понимать к чему мы придём в медицинской сфере через 5, 10 и 20 лет.
Также, нужно срочно избавиться от порочной практики «повышения зарплат» за счет сокращения персонала в принципе. Выходом в этой ситуации может служить введение полноценной страховой медицины. Преимущества в страховании здоровья очевидны:
- Значительное повышение оплаты медицинским работникам и, как следствие, рост престижности профессии врача.
- Доступность медицинских услуг и лекарств независимо от уровня дохода и места проживания.
- Контроль за уровнем оказываемых медицинских услуг со стороны страховых компаний.
При этом, обязательно введение пакета бесплатных услуг, которым смогут воспользоваться незащищенные слои населения, а также льгот или вообще бесплатные программы страхования для пенсионеров и детей.
Только в этом случае, при введении в Украине страховой медицины, медики увидят наконец тот обещанный рост цен, а остальные украинцы обещанное качественное медицинское обслуживание.
Одарченко Екатерина - политтехнолог, президент Institute for democracy and development "PolitA"