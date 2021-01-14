Столичная власть должна прекратить тратить государственные средства не в интересах киевлян

Об этом заявил политик и лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, пишет Знай.

Далее приводим текст автора без комментариев и изменений:

Вот новая, старая власть рекламирует свой очередной мегапроект - реконструкцию Крещатика. Пока заявлено бюджет на 18 миллионов наших бюджетных гривен, но мы же хорошо знаем подход в реконструкциях и стройках «некоррупционной власти» Киева, где, как правило, цена возрастает от 2 до 4 раз - доказано Шулявским мостом!

Учитывая это, у меня вопрос:

А вы спросили у киевлян-для них ли это приоритет?

Итак, мое предложение просто и понятно. Все проекты финансирования из бюджета строек и реконструкций должны получить одобрительную оценку киевлян. Пока не принят Закон О местных референдумах, это можно сделать путем опроса общественного мнения, но только у известных и авторитетных социологических кампаний.

Поэтому, перед очередным мегапроектом власти для туристов или своего пиара надо предложить альтернативные варианты использования этих же бюджетных средств.

Для примера остаются без финансирования проекты строительства дошкольных учреждений и школ, очистки питьевой воды, освещения микрорайонов и тому подобное.

Рідна країна требует остановить транжирство наших денег на фонтаны, причудливые знаки на въездах в столицу или другие показушные проекты для туристов и начать финансировать жизненно важные проекты в интересах всех киевлян и соответственно в улучшение качества их жизни!