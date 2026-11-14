У 2027 році військовим пенсіонерам збільшать щомісячну доплату за непрацездатних членів сім'ї: зараз вона становить близько 1300 грн, а може зрости до 1439 грн.

Перерахунок пенсій військовим у ПФУ триває, і вже є новина про зростання ще однієї виплати. У 2027 році окремим категоріям військових пенсіонерів збільшать щомісячну доплату за утримання непрацездатних членів сім'ї, повідомляє ТСН із посиланням на видання «На пенсії».

Розмір цієї надбавки напряму прив'язаний до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Коли держава піднімає цей показник, разом із ним зростає і сума доплати.

Хто має право на надбавку

Доплату за утримання непрацездатних родичів нараховують колишнім військовослужбовцям, які отримують пенсію за вислугу років або за інвалідністю. Причому йдеться саме про інвалідність I, II або III групи.

Головна вимога - непрацездатний член сім'ї має повністю перебувати на утриманні пенсіонера і не отримувати власних виплат від держави. Тобто він не повинен мати пенсію за віком, соціальну допомогу, виплати по інвалідності або на дітей.

Важливо: якщо людина має право одночасно на пенсію і на кілька видів соцдопомоги, їй платять лише щось одне - на вибір. Порядок нарахування визначає закон № 2262-XII про пенсійне забезпечення військових. Надбавка не поширюється на колишніх військовослужбовців строкової служби.

Скільки платитимуть у 2027 році

Надбавка становить половину прожиткового мінімуму для непрацездатних. У проєкті держбюджету на 2027 рік цей мінімум пропонують підняти з 2595 до 2878 гривень.

Зараз доплата становить приблизно 1300 гривень на місяць. Після підвищення вона може скласти близько 1439 гривень. Тобто щомісячна виплата зросте орієнтовно на 139 гривень.

Як оформити доплату

Щоб отримувати надбавку, військовому пенсіонеру треба звернутися до Пенсійного фонду України і подати документи, які підтверджують особу, родинні зв'язки і факт утримання непрацездатного члена сім'ї.

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

документ, що підтверджує родинні зв'язки (наприклад, свідоцтво про шлюб);

підтвердження спільного проживання і ведення господарства за однією адресою;

документ про відсутність роботи або підприємницької діяльності.

Після перевірки документів фахівці Пенсійного фонду визначать, чи відповідає заявник вимогам закону. Якщо рішення позитивне, надбавку оформлять і почнуть виплачувати за чинними правилами.

Точну суму доплати назвуть лише після того, як держбюджет на 2027 рік затвердять остаточно.

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