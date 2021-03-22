Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua заявила, что у украинской молодежи нет мотивации заводить детей и объяснила, почему это имеет негативное влияние на экономику.

«Как ни странно, но дети, процесс заботы о них и их воспитание — один из важнейших факторов стимулирования потребительского спроса в стране», - заявила журналистка.

Она объяснила, что в среднем потребительские расходы семьи с детьми почти на 20,5% выше, чем средние ежемесячные расходы украинского домохозяйства. Но у нас — меньше детей — меньше потребления, меньше спрос и меньше возможностей для внутренних производителей.

«Помимо стимулирования экономики, дети и формируемый ими спрос — серьезная база для наполнения бюджета. До достижения совершеннолетия семья с одним ребенком платит государству только НДС на 340 000 грн, а с двумя — более 500 000 грн, не считая других налогов — на прибыль, на доходы работников, создающих продукт и сервисы для детей», - говорит Котенкова.

Она также отмечает, что 72% украинской молодежи убеждены, что наличие детей является важной составляющей счастливой жизни. Но предоставление пособия на ребенка и введение льгот в налоговой системе действительно способствовали росту рождаемости в Норвегии, но в Украине работающий вариант такой помощи существовал всего несколько лет.

«Сегодня мотивации заводить детей у молодежи нет. Откладывание рождения ребенка в год приводит к увеличению доходов на 9%, а ставки заработной платы на 3%. Сегодня государственной политики развития населения Украины и роста рождаемости нет. Есть слабая несистемная поддержка малообеспеченным семьям, которая не исправляет ситуацию», - заявляет Котенкова.

Журналистка считает, что нужно стимулировать рождаемость через помощь родителям, ведь люди боятся рожать, потому что нет жилья, нет нормального заработка, образование никакое, медицина такая же. По ее мнению, нужно поднимать экономику – это в первую очередь и тогда все понемногу будет становится на свои места.

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