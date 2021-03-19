Генерал Вооруженных сил Украины Сергей Кривонос прокомментировал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня» слабую демографическую политику государства, слабые точки ее обороны и причины укрощение со стороны украинской власти любых попыток общественности защитить себя и свою позицию.

По мнению Сергея Кривоноса, высокий уровень территориальной обороны должен был быть сформирован уже в 2000-х годах. Крайней точкой в ​​этом вопросе он называет конфликт относительно острова Тузла, ведь события уже тех времен показали полностью агрессивные интенции Российской Федерации в отношении чужих территорий.

Генерал ВСУ делает интересный вывод: украинская власть за все время независимости государства рассматривала себя скорее как князей, а не государственных деятелей. Между этими понятиями есть принципиальная разница, указывает он, ведь государственный деятель работает для безопасности и благосостояния населения страны, а князь - только царствует. «У нас к власти приходят, чтобы не создать порядок и развивать страну, а чтобы решить все свои вопросы», - считает Кривонос. Итак, с такой точки зрения понятными становятся и любые запугивания сильных людей со стороны власти, мол, она испытывает страх перед ними, даже если те не вооружены.

А потому и результаты всех президентств соответствующие: упадок экономики и потеря человеческого ресурса, в частности почти половины за времена независимости. «Демографическая политика в государстве не поддерживается, не развивается и даже во время войны, когда огромное количество людей уехало из оккупированных территорий Донбасса», - утверждает Кривонос. В этом плане Украина должна вести политику, которая бы побудила людей оставаться в государстве. С другой стороны, количество рабочих мест довольно высоко, особенно если говорить о селах.

Напоминаем, Кривонос заявил, что советская система стерла восприятия украинцев как нации.

Ранее Politeka сообщала о том, что Левченко рассказал о первоначальных планах и целях Российской Федерации во время оккупации территории.



