Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала о о том, что медицина в Украине в скором времени может стать платной и назвала приблизительные ценники.

«В профильном комитете Рады создана рабочая группа, которая займется темами сооплаты медицинских услуг (то есть, когда часть суммы платит государство, а часть - пациент из своего кармана) и страховой медицины. И уже в ближайшее время появится соответствующий законопроект. Власти говорят: все нормально, никакой катастрофы, просто украинцы будут оплачивать лечение - полностью или частично - за свои деньги», - рассказала Котенкова.

В профильном парламентском комитете Рады считают, что НСЗУ не хватает денег для финансирования программы медгарантий.

«Но это хорошо, когда у людей есть деньги, а если денег, так сказать, поблагодарить врача у людей нет, что тогда? Если законопроект будет принят, то платить придется всем, вне зависимости есть деньги или нет», - говорит Котенкова.

Она рассказала, что еще в 2017 году пытались протянуть в Раде подобный законопроект. Тогда же появились примерные цены на врачебные манипуляции. Даже сейчас, спустя почти четыре года и несколько витков инфляции, они кажутся заоблачными. К примеру, ценник на инфаркт миокарда — 86 тысяч, а, если с осложнениями — 102-156 тысяч, на лечение цирроза печени - до 200 тысяч гривен, острого панкреатита — около 72 тысяч, хронической почечной недостаточности — 136,5 тысяч, удаление камня желчного пузыря - 34-50 тысяч. По травмам выставили расценки в 50-60 тысяч.

«Понятно, что по состоянию на сейчас эти цены уже устарели. То есть в случае введения механизма сооплаты их явно пересчитают, как минимум на процент инфляции. Тогда эти ценники вызвали скандал, думаю сейчас будет то же самое. Тогда этот законопроект не приняли, что будет сейчас посмотрим», - говорит журналистка.

Как сообщала Politeka, Гончаров заявил, что Украине нужна новая реформа медицины.

Напомним, Котенкова заявила, что фактически пенсионерам приходится выбирать: оплачивать коммуналку или покупать еду.



