Глава общественной организации «Слуга народа» в Киеве Руслан Гончаров в программе «Что дальше» на канале «Знай24» прокомментировал выступление президента Владимира Зеленского на форуме «Украина 30».

«Оптимизм – это вообще двигатель прогресса. Люди, которые пребывают в оптимизме, генерируют хорошие идеи и воплощают их в жизнь. У них всегда больше сил, энергии и желания это делать, чем у пессимистов. Амбициозные планы, я считаю, всегда надо ставить. Потому что чем выше ты планку ставишь перед собой – тем больше шансов добиться успеха в любом деле», - считает он.

Гончаров поддерживает президента в планах борьбы с коронавирусом. Но, по его мнению, украинскую медицину надо модернизировать.

«Смотрел выступление президента, смотрел планы, которые касаются вакцинации и вообще борьбы с COVID. Абсолютно поддерживаю его мнение. Надо двигаться в этом направлении, надо вакцинировать и в принципе модернизировать нашу медицину. Потому что та реформа, которая произошла в предыдущую пятилетку президентства Петра Алексеевича… Вопросы по этой реформе настолько обширны. Настолько абсурдные ситуации возникали в процессе этой реформы. Я уверен, что ее надо делать заново, и она вообще была не то, что не эффективна, а, как говорят сами врачи, провальная и была призвана убить медицину в Украине», - заявил Гончаров.

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