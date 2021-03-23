Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua назвала категории людей, которые могут не рассчитывать на субсидию от государства
По ее словам, в Украине с 1 апреля тариф на электроэнергию менять не будут. При этом в правительстве рассматривают варианты повышения цен для тех, кто использует больше 300-500 кВт/час электроэнергии. Собеседники в правительстве отметили, что уже пересмотрели с десяток вариантов.
«Пока остановились на таком: тариф на "ток" пересмотрят в этом году, но не в апреле. Затронет новшество только тех, кто тратит много электроэнергии, тариф для них определят летом, вероятно, речь идет о более 2,5 грн за кВт/час», - говорит журналистка.
Она также рассказала о субсидиях, которые остаются одной из наиболее важных видов помощи для украинцев, поскольку помогают справиться с непосильными для многих платежками за коммуналку.
«В текущем месяце украинские семьи, отапливающие свои жилища газом, получили почти в два раза меньшие субсидии. Причиной снижения помощи является изменения стоимости голубого топлива. В правительстве рассказали, что субсидия назначается на норматив потребления и с ростом тарифов увеличивается и размер помощи», - рассказала Котенкова.
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Кроме этого, она отметила, что в правительстве уже рассказали о тех, кто не получит субсидии от государства в этому году. В первую очередь на субсидии могут не рассчитывать те арендодатели, которые никак не задекламировали свои доходы от аренды квартир.
«Кроме того субсидию не получат те, кто совершил покупку на сумму в 50 тысяч гривен в одном чеке. И это касается не только какой-то вещи, но и земельного участка или дома. Рассматриваются те покупки, которые были совершены в течение года. Не получат субсидию также и те люди, которые имеют задолженности по коммунальным услугам, которые превышают сумму в 340 гривен», - рассказала Котенкова.
Также субсидия не назначается, когда в составе домохозяйства есть совершеннолетние, которые более трех месяцев не платили минимальный ЕСВ и при этом находились за границей без официального трудоустройства за рубежом. Учитывается только год от даты подачи на субсидию. Также нужно следить за уплатой алиментов, потому что если есть долги, то на субсидию также не стоит рассчитывать. Многие зависит и от площади дома или квартиры, в котором проживает человек. Если есть нарушения, то человеку также будет отказано в субсидии.
Как сообщала Politeka, Котенкова рассказала, что в Украине готовится запуск платной медицины.