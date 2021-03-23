Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua назвала категории людей, которые могут не рассчитывать на субсидию от государства

По ее словам, в Украине с 1 апреля тариф на электроэнергию менять не будут. При этом в правительстве рассматривают варианты повышения цен для тех, кто использует больше 300-500 кВт/час электроэнергии. Собеседники в правительстве отметили, что уже пересмотрели с десяток вариантов.

«Пока остановились на таком: тариф на "ток" пересмотрят в этом году, но не в апреле. Затронет новшество только тех, кто тратит много электроэнергии, тариф для них определят летом, вероятно, речь идет о более 2,5 грн за кВт/час», - говорит журналистка.

Она также рассказала о субсидиях, которые остаются одной из наиболее важных видов помощи для украинцев, поскольку помогают справиться с непосильными для многих платежками за коммуналку.

Кроме этого, она отметила, что в правительстве уже рассказали о тех, кто не получит субсидии от государства в этому году. В первую очередь на субсидии могут не рассчитывать те арендодатели, которые никак не задекламировали свои доходы от аренды квартир.

«Кроме того субсидию не получат те, кто совершил покупку на сумму в 50 тысяч гривен в одном чеке. И это касается не только какой-то вещи, но и земельного участка или дома. Рассматриваются те покупки, которые были совершены в течение года. Не получат субсидию также и те люди, которые имеют задолженности по коммунальным услугам, которые превышают сумму в 340 гривен», - рассказала Котенкова.