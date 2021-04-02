В программе «Суть событий» для канала Знай.ua журналистка Катерина Котенкова рассказала об изменениях, которые принесет пенсионная реформа, а также о повышениях выплат в случае реформы прожиточного минимума

«Нам анонсировали в начале года пятикратное повышение пенсий. Кому-то что-то добавили. Суммы не большие. Еще добавят с 1 июля и с 1 декабря. Сумма тоже не большая, в целом 165 грн. А так же ожидается прибавка для работающих пенсионеров и для тем кто старше 75», - рассказала Котенкова.

Она отметила, что в апреле пересчитают пенсии работающим пенсионерам. Это касается тех, кто к 1 марта получили не меньше 24 месяцев дополнительного стажа. А для этого нужно после назначения пенсии работать не менее двух лет. Прибавка составит примерно 2 %, а перерасчет происходит автоматически, если у вас по состоянию на 1 марта было дополнительно стажа 24 месяца.

Также журналистка сообщила, что с 1 июля пересчитают прожиточный минимум.

«Министр Лазебная назвала это реформой прожиточного минимума. Говорит, в случае принятия Верховной радой законопроектов о прожиточном минимуме, минимальная пенсия составит 3,5 тысячи гривен для лиц с полным страховым стажем» - говорит журналистка.

То есть, если примут законопроект и изменения в кодексы, Лазебная обещает внести законопроект, который позволит сделать минимальную пенсию на уровне 3,5 тысяч гривен для неработающих, 70-летних пенсионеров, у кого есть 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин.

«Но это все обещания. А что имеем на сегодняшний день? Каждый пятый пенсионер получает меньше 2000 грн в месяц», - заявила Котенкова.

Как сообщала Politeka, Котенкова предупредила, что нехватка трудового стажа заберет у украинцев их пенсии.

Она также рассказала о рисках для работающих за границей украинцев.