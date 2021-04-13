С марта прошлого года Украина не выходила из карантинных ограничений. Вследствие вынужденных карантинных мер сильно пострадал малый и средний бизнесы, что вызвало недовольство ФОПов, которые начали выходить на протесты.

Журналистка Любовь Завальнюк в программе «Суть событий» на канале Знай24 рассказала о выплатах для ФОПов и о последствиях карантина для малого и среднего бизнесов.

«Локдаун прошлого года выбил из колеи малый и средний бизнес. В прошлом году ФОПы закрывались чаще, чем открывались. Первыми упали на колени туристическая отрасль, общепит, торговля и сфера праздников. И это все далеко не полный список сфер деятельности. Малый бизнес взвыл», - отметила Завальнюк.

По словам журналистки, поддержка от государства запоздала и уже никак не сможет помочь стабилизировать ситуацию. Теперь всё зависит от того, смогут ли ФОПы договориться с местной властью.

«В этом году ФОПы получат 8 тысяч гривен. А остальные проблемы будут решаться на местном уровне. Тут есть некая проблема – не все ОТГ потянут выплаты компенсаций, ведь после локдауна на плечи местных властей ляжет компенсация проезда пенсионерам, что прожжет дырку в бюджетах на местном уровне. Как решить эту задачу? Неизвестно, ведь местные бюджеты недополучили из-за падения малого и среднего бизнеса, которые платят налоги и наполняют этот же бюджет», - подчеркнула ведущая.

По мнению Завальнюк, получается некий «заколдованный круг».

Напомним, Politeka публиковала сообщение Завальнюк о сути происходящего вокруг возможной отмены моратория на экспорт леса.

Ранее для Politeka Завальнюк рассказала о зарплатах в наблюдательном совете Укрзализныци.