Как известно, 1 марта 8 миллионам украинских пенсионеров пересчитали пенсию. Размеры ее индексации назвала в программе «Суть событий» на канале «Знай24» журналистка Любовь Завальнюк: только в 11,6% пенсионеров от общего количества в 11,1 миллионов сумма пенсионной выплаты превышает 5 тысяч.
Завальнюк напоминает, что 1 марта этого года провели индексацию пенсии. «Индексации подлежат пенсии по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности и в связи с потерей кормильца», - рассказывает она и также добавляет, что этот процесс автоматизирован, то есть дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.
Согласно постановлению Кабинета министров для пересчета использовали коэффициент роста цен и средней заработной платы в стране. В то же время для всех желающих эта формула объяснена. «11% соответствует 50% показателя роста потребительских цен за предыдущий год и 50% показателя роста средней зарплаты в Украине», - сообщает Завальнюк.
Если говорить о повышении пенсионных выплат, то ситуация складывается так: оно касается 8 млн человек и в среднем составит 308 грн. «Минимальный размер повышения установлен на уровне 100 гривен», - отмечает журналистка.
Напоминаем, Завальнюк рассказала о проблеме пенсионных накопительных систем.
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