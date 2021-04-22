В развитых городах мира последние годы уделяют внимание именно улучшению общественного транспорта. Делают все, чтобы мотивировать людей отказаться от автомобилей и пересесть на трамваи, автобусы, метро. Об этом рассказала блогер и ведущая Екатерина Павлова в своем блоге «in kyiv» на Youtube.

«Были времена, когда почти все ведущие города уделяли больше внимания автовладельцам: расширяли дороги, демонтировали трамвайные пути, обустраивали парковки. Делали все то же, что Киев сейчас. Но впоследствии пришли к выводу, что все это лишь усугубляет ситуацию и логика «расширим дороги - избавимся от пробок» - не работает», - подчеркнула блогер.

Павлова рассказала, что большее количество дорог, развязок, паркомест наоборот мотивируют людей покупать больше автомобилей. И в результате просто на более широких дорогах будет стоять еще больше машин. Единственная работающая тактика уменьшения пробок - это уменьшить количество пользователей собственных машин.

«Но не просто запретить и сделать это пользование некомфортным - установить высокую плату за парковку или за въезд в центр города, а надо предоставить и альтернативу. То есть надо развить сеть качественного, быстрого и удобного общественного транспорта, который бы двигался отдельными полосами. Имел бы удобные транспортно-пересадочные узлы, между которыми не нужно по 10 минут переходить пешком по лужам и подземным переходам», - рассказала блогер.

Павлова отметила, что и у самих жителей должно быть желание что-то менять, а не без конца искать причины, почему у нас это невозможно и оправдывать собственное болото. Ты видишь как может быть лучше, узнаешь как это можно воплотить - и воплощаешь.

«Если у вас возникает вопрос «а почему я должен что-то делать, чтобы помочь городу, он мне не помогает» - посмотрите на вопрос под другим углом. Сделайте что-то не для города, а именно для себя, для собственного комфорта. Чтобы город сделал то, что вы хотите - об этом надо постоянно говорить. Главное не дома на кухне, жалуясь родственникам на плохую власть, а с помощью официальных инструментов воздействия: петиций, писем, жалоб, предложений, встреч с депутатами», - резюмировала блогер.

Напоминаем, Politeka сообщала со слов Павловой, что панельные дома скорее всего также снесут, а людей переселят.

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