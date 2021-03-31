Експерти радять проаналізувати весь житловий фонд, зрозуміти його стан, де потрібна реновація всього кварталу і де можливо це зробити, а де відновлення будинків можливе лише точково. Про це розповів голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в програмі блогерки Катерини Павлової «in kyiv» на Youtube.

Попенко розповів, що реновація – це повна модернізація будинку з подовженням терміну експлуатації ще на 50 років, реновація кварталу – це нові соціальні садки, школи та дороги.

«Стара Дарниця потребує повністю реновації всього кварталу з заміною мереж, шкіл, садочків, зон відпочинку, там є така можливість. Наприклад, в Печерському районі або Шевченківському районі ми не зможемо провести реновацію кварталів, бо це неможливо в історичних районах. Там треба робити точкову реконструкцію будівель з заміною мереж», - повідомив голова спілки.

Попенко розповів, що в Дніпровському районі є також старі квартали і там можливо провести реновацію, але потрібно вивчити та зробити аналіз, чи є там можливості електрифікації, постачання тепла, водовідведення, робочі місця, дороги і скільки людей взагалі там можна поселити. Щоб це було не бездумне заселення, як це було на Позняках.

«На сьогоднішній день, наприклад, в старих районах проживає 10-20 тисяч людей. Після того як проведеться реновація всього житлового фонду, там буде проживати не 20-30, а 50-60 тисяч людей. В Дарницькому районі переповнені всі школи, дітей не можливо влаштувати в дитячий садок, чекають черги по 2-3 роки. Про які ми кажемо реновації кварталу, куди помістити цих 50 тисяч людей?», - питає голова спілки.

Попенко вважає, що очолити процес реновації мають ті, хто в першу чергу зацікавлений - КМДА, тому що житловий фонд – це обличчя міста, а все інше – це робочі місця та податки. В першу чергу це якраз зацікавленість влади Києва, вони повинні очолити цей процес та стати локомотивом реновації по Києву, а потім по всій країні.

«Поки всі, хто бере участь в цих процесах, влада, Кабмін не зрозуміють, що реновація це не тільки замість 5-поверхівки побудувати 20 поверхівку, це шлях в нікуди. Це повна руйнація системи міста», - резюмував голова спілки.

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