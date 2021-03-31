Багато фахівців занепокоєні ідеями реконструкції старих будинків, тому що є ризик отримати житлові хмарочоси на місці малоповерхових будинків. Про це розповіла блогер та ведуча Катерина Павлова у своєму блозі «in kyiv» на Youtube.

Павлова пояснила, що реконструкція багатоквартирного будинку передбачає перебудову зі зміною площі чи кількості квартир - це має покращити житлові умови. Модернізація багатоквартирних будинків кварталу - це перебудова будинків без відселення і без компенсацій. Вона має підвищити комфорт мешканців, не змінюючи зовнішніх розмірів чи форм споруди, але продовживши строк експлуатації будинку.

«Розробники Київської програми реконструкції в Інституті урбаністики зазначають, що барачне житло точно зноситимуть. А що зробити з хрущовками вирішать в залежності від стану. Панельні будинки швидше за все також знесуть, а людей переселять. А цегляні здебільшого в кращому стані і в них ще можливо провести реконструкцію», - розповіла блогер.

Павлова навела приклад, що в Німеччині питання сплати за реконструкцію вирішити було простіше, адже там більшість людей не володіє житлом, а орендує його. Договір добігає кінця, орендарі виселяються, власник проводить реконструкцію і знову заселяє людей.

«Фахівці занепокоїлись ідеями реконструкції, тому що вони не відповідають поняттям комфорту для людей. Якщо туди переселять в десятки разів більше людей з прилеглих мікрорайонів - це може перенавантажити й без того завантажені дороги, школи, садочки, лікарні. Тобто, без відповідного перепланування інфраструктури будь-які переселення можуть обернутись великими проблемами для самих же мешканців», - резюмувала блогер.

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