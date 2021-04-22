Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua сообщила о социальных новшествах, из-за которых задолженности за коммунальные услуги смогут взыскивать напрямую через банк, и рассказала, как можно избежать автоматического списания средств за долги.

«У должников за коммуналку хотят автоматически списывать деньги со счетов. Правительство приравняло должников за коммуналку к тем, кто не платит алименты, и теперь у них могут списать сумму задолженности с банковского счета», - говорит Котенкова.

Она рассказала, что в конце марта Министерство юстиции расширило перечень долгов, которые судебные исполнители могут взыскать с должников в автоматическом порядке через банки. В частности, своим приказом ведомство изменило "Порядок автоматизированного ареста средств должников на счетах в банках", утвержденный приказом министерства еще в апреле 2019 года.

«Раньше списывали принудительно только алименты, в других случаях банки блокировали счета должников, а для списания денег требовался отдельный запрос. Теперь же ситуация для кредиторов и судебных исполнителей упрощена - онлайн будет проводиться процедура списания как долгов по уплате алиментов, так и по штрафам за нарушение Правил дорожного движения, долгов по кредитам и за коммунальные услуги. Списываться могут деньги у граждан, которые попали в Единый реестр должников», - рассказала журналистка.

По ее словам, в ближайшее время к системе автоматизированного ареста будут присоединены 62 украинских банка из 73-х. Она также отметила, что можно избежать списания долга: если должник будет пользоваться исключительно кредитным лимитом. То есть, списывать деньги с кредитной карты, если там отрицательный остаток, кредитор не сможет.

«Кстати, экономисты уже говорят о возможной лазейке для должников: можно расплачиваться за покупки в кредит, а потом пополнять счет ровно на сумму долга по кредиту, таким образом, долги списать у вас не смогут. Еще раз, если есть платежная карта, долг списать смогут, если карта кредитная, на которой минус, то ничего не спишут», - объяснила Котенкова.

Напомним, Котенкова заявила, что половина населения Украины живет от зарплаты до зарплаты.

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