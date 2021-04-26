Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, какими будут карантинные ограничения на майские праздники и Пасху, а также о том, как будет работать транспорт в это время.

По словам журналистки, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав Украины будет рекомендовать ввести более жесткий карантин на Пасху и на майские праздники. По его словам, это будет какой-то особый режим, в частности, украинцев будут просить по возможности ограничивать контакты и избегать больших скоплений людей.

Кроме этого, Котенкова рассказала, как в Украине будет работать транспорт во время майских праздников и Пасхи.

«В Мининфраструктуры рассказали, что на майские праздники и Пасху пока что не планируются ограничения в работе транспорта. Регулирование работы транспорта во время эпидемии коронавируса зависит от предложений Министерства здравоохранения. Ни авиа, ни железнодорожные перевозки закрывать не собираются», - говорит Котенкова.

Что касается городских перевозок, журналистка отметила, что это будут решать местные власти. Но возможны ограничения в маршрутах для поездов. Как отметил глава Мининфраструктуры, в областях, где эпидпорог во время майских выходных будет превышен и там будут действовать "красные" правила карантина, перевозки осуществляться не будут.

«Но это ограничение не применяется для транзитных, добавил министр. «Укрзализныця» открыла продажу билетов на дополнительные рейсы на Пасхальные праздники. Эти поезда решили запустить из-за большого спроса на перевозки именно в период с 29 апреля по 10 мая. Дополнительные рейсы также созданы, чтобы избежать больших скоплений людей в поездах», - рассказала Котенкова.

Напомним, Котенкова заявила, что половина населения Украины живет от зарплаты до зарплаты.