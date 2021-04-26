Журналистка Катерина Котенкова в программе «Суть событий» для канала Знай.ua рассказала, какими будут карантинные ограничения на майские праздники и Пасху, а также о том, как будет работать транспорт в это время.
По словам журналистки, министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что Минздрав Украины будет рекомендовать ввести более жесткий карантин на Пасху и на майские праздники. По его словам, это будет какой-то особый режим, в частности, украинцев будут просить по возможности ограничивать контакты и избегать больших скоплений людей.
Кроме этого, Котенкова рассказала, как в Украине будет работать транспорт во время майских праздников и Пасхи.
«В Мининфраструктуры рассказали, что на майские праздники и Пасху пока что не планируются ограничения в работе транспорта. Регулирование работы транспорта во время эпидемии коронавируса зависит от предложений Министерства здравоохранения. Ни авиа, ни железнодорожные перевозки закрывать не собираются», - говорит Котенкова.
Что касается городских перевозок, журналистка отметила, что это будут решать местные власти. Но возможны ограничения в маршрутах для поездов. Как отметил глава Мининфраструктуры, в областях, где эпидпорог во время майских выходных будет превышен и там будут действовать "красные" правила карантина, перевозки осуществляться не будут.
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«Но это ограничение не применяется для транзитных, добавил министр. «Укрзализныця» открыла продажу билетов на дополнительные рейсы на Пасхальные праздники. Эти поезда решили запустить из-за большого спроса на перевозки именно в период с 29 апреля по 10 мая. Дополнительные рейсы также созданы, чтобы избежать больших скоплений людей в поездах», - рассказала Котенкова.
Напомним, Котенкова заявила, что половина населения Украины живет от зарплаты до зарплаты.
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